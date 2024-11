Solo un día después de vencer a los Kings en Sacramento, los Brooklyn Nets del entrenador español Jordi Fernández firmaron este lunes una victoria impresionante derribando a domicilio a los Golden State Warriors, mientras que los New York Knicks asaltaron Denver con una exhibición ofensiva.

WARRIORS 120 – NETS 128

Fernández y los Nets (8-10) siguen asombrando en este arranque de temporada. No solo ganaron en su cancha a los Warriors de Stephen Curry, que eran colíderes del Oeste, sino que además lo hicieron en ‘back-to-back’, remontando un -18 y con un incontable listado de bajas.

De salida, el técnico catalán no pudo contar con Ben Simmons, Nic Claxton, Dorian Finney-Smith, Noah Clowney Bojan Bogdanovic y DayRon Sharpe. Pero además, Fernández perdió durante el encuentro a dos pilares como Cam Johnson y Cam Thomas.

Parecía una derrota cantada y llegaron a tener un -18 en el tercer cuarto, pero estos Nets, ferozmente competitivos y peligrosos ante cualquier rival, sellaron una enorme hazaña con un parcial de 28-41 en el último cuarto y de la mano de un sensacional Dennis Schroder (31 puntos, con 17 en el último cuarto, y 7 asistencias), Thomas (23 puntos), Ziaire Williams (19 puntos y 10 rebotes) y Jalen Wilson (18 puntos y 6 rebotes).

Curry (28 puntos y 7 asistencias) encabezó a unos Warriors (12-5) que, con dos derrotas seguidas, dejaron el liderato en solitario del Oeste a los Oklahoma City Thunder (13-4).

NUGGETS 118 – KNICKS 145

Los Knicks (10-7), que han ganado cinco de sus últimos seis partidos, arrasaron Denver con un 60,9 % en tiros de campo, un 52,8 % en triples (19 de 36) y 45 asistencias en total.

OG Anunoby firmó una maravilla con 40 puntos (récord personal de anotación) y un excelente 16 de 23 en intentos a canasta y, dentro de los siete jugadores neoyorquinos con dobles dígitos de anotación, también destacaron el dominicano Karl-Anthony Towns (30 puntos y 15 asistencias) y Jalen Brunson (23 puntos y 17 asistencias).

Nikola Jokic (22 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) no pudo salvar esta vez a los Nuggets (9-7).

CELTICS 126 – CLIPPERS 94

Kristaps Porzingis (16 puntos y 6 rebotes) debutó en esta temporada tras superar sus problemas físicos y los Celtics (15-3) lo celebraron aplastando a los Clippers (11-8) y sumando su sexto triunfo seguido.

Jayson Tatum (20 puntos y 9 rebotes), Payton Pritchard (20 puntos con 6 de 10 en triples) y Derrick White (19 puntos con 5 de 9 en triples y 7 asistencias) fueron los máximos anotadores de unos Celtics que metieron 12 triples en el segundo cuarto con los que igualaron el récord de la NBA en un periodo.

En los Clippers (11-8), que venían de cinco triunfos seguidos pero que encajaron 51 puntos en ese segundo cuarto, los más activos fueron Ivica Zubac (23 puntos y 10 rebotes) y James Harden (19 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias).

GRIZZLIES 123 – BLAZERS 98

Tres triunfos seguidos llevan unos Grizzlies (11-7) que esta noche recuperaron a Ja Morant, quien en su vuelta a las canchas consiguió 22 puntos y 11 asistencias. Además, el español Santi Aldama aportó 13 puntos y estableció un nuevo récord personal con 17 rebotes.

Hundidos con un terrible 8 de 46 en triples, los Blazers (7-11) no tuvieron a ningún jugador por encima de los 20 puntos. Deni Avdija fue el más productivo con 17 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

HAWKS 119 – MAVERICKS 129

Con 32 puntos (6 de 13 en triples), 7 rebotes y 6 asistencias, Kyrie Irving fue el líder de unos Mavericks (10-8) que llevan un sólido 3-1 en sus partidos sin Luka Doncic.

Irving no estuvo nada fino en la primera parte (3 de 13 en tiros de campo para 10 puntos), pero tras el descanso se echó el equipo a la espalda con un 8 de 15 para 22 puntos en la segunda mitad. El base metió 16 de los 33 puntos de Dallas en el último cuarto.

Por los Hawks (7-11), que han sufrido tres derrotas seguidas, Jalen Johnson fue el más destacado con 28 puntos y 11 rebotes.

KINGS 109 – THUNDER 130

Gracias al sorpresón de Brooklyn en Golden State, los Thunder (13-4) se situaron en solitario al frente del Oeste tras vencer a los Kings (8-10) con 37 puntos y 11 asistencias de Shai Gilgeous-Alexander y 28 puntos de Jalen Williams.

DeMar DeRozan (30 puntos y 6 asistencias) fue el faro de unos Kings que recuperaron a Malik Monk (14 puntos).

En el resto de encuentros, los asombrosos Orlando Magic sumaron su noveno triunfo en diez partidos doblegando a los Charlotte Hornets (84-95) en tanto que los Indiana Pacers superaron a los New Orleans Pelicans (114-110) con 34 puntos, 13 asistencias y 9 triples de Tyrese Haliburton.

Además, los Detroit Pistons vencieron a los Toronto Raptors (102-100) con una canasta sobre la bocina de Jaden Ivey.

