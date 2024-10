El pasado 1 de octubre, el Arsenal venció al Paris Saint-Germain por 2-1 en la Champions League, en un duelo que tuvo como principal espectador al reconocido luchador de la UFC, Conor McGregor.

Aprovechando su estancia en el Emirates Stadium, el irlandés aprovechó su acceso VIP para, tras el pitazo final, ingresar al terreno de juego e interactuar con futbolistas ‘gunners’ como Declan Rice y Bukayo Saka, protagonizando un momento con este último que levantó chispas en Inglaterra.

Un video captó como el peleador, a modo de broma, le lanzó patadas al futbolista, quien sutilmente le indicó que tuviera cuidado.

El medio The Times confirmó que el exponente de artes marciales mixtas había ingresado a la cancha sin el permiso del club y se le había pedido que regresara al estadio, pero hizo caso omiso.

Pese a que todo fue sonrisas, la ‘broma’ de McGregor hizo sentar cabeza al Arsenal, de quien indican que tomará medidas de seguridad para evitar episodios similares en el futuro.

McGregor trying his UFC moves on Saka 🤣🤣 pic.twitter.com/q8JAmwNxzo

— george (@StokeyyG2) October 2, 2024