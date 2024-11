En la era de los videojuegos en línea, los ciberataques han evolucionado, afectando tanto a los jugadores como a las empresas.

Según un estudio reciente de Kaspersky, entre julio de 2023 y junio de 2024 se registraron más de 6,6 millones de intentos de ciberataques en videojuegos populares, un aumento del 30 % en comparación con el primer semestre de 2024.

Esta realidad expone a los gamers a múltiples riesgos que trascienden lo personal, involucrando también datos empresariales, especialmente cuando los dispositivos de juego se utilizan para trabajar.

Mauricio Gálvez, Gerente de Ciberseguridad de la empresa de tecnología TIVIT, explica que “los ataques a gamers han evolucionado, y al usar sus mismos dispositivos para trabajar, los jugadores inadvertidamente exponen información sensible y crítica de sus empleadores”.

Gálvez identifica tres amenazas principales que enfrentan los jugadores hoy en día:

-Phishing: Los ciberdelincuentes utilizan correos o mensajes engañosos para robar información sensible, como contraseñas o datos financieros. -Malwares en mods piratas: Al descargar contenido no verificado, los gamers exponen sus dispositivos a software malicioso que puede comprometer tanto datos personales como empresariales. -Ataques DDoS: Estos sobrecargan redes de juego, afectando la experiencia del usuario y abriendo brechas en los sistemas para extraer información.

Para reducir los riesgos, Gálvez sugiere adoptar las siguientes medidas:

-Separar dispositivos de trabajo y de juego: Utilizar equipos diferentes para mantener aislados los datos laborales y personales.

-Crear contraseñas seguras y únicas: Usar gestores de contraseñas, como LastPass o One Password, para evitar repeticiones que faciliten accesos no autorizados.

-Mantener el software actualizado: Instalar las actualizaciones de seguridad del sistema operativo y aplicaciones.

-Evitar descargas de fuentes no verificadas: Optar por mods y complementos oficiales o de fuentes confiables.