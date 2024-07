Ubisoft, la compañía detrás de la franquicia Assassin’s Creed, emitió un comunicado abordando la polémica en torno a su próxima entrega, Shadows, y uno de sus protagonistas. Se trata de Yasuke, un samurái negro que, junto con la ninja Naoe, encabezarán el próximo juego.

Ubisoft reaccionó recordando que su videojuego, tal como sus predecesores, es una “ficción inspirada en sucesos y personajes reales” y que su equipo de desarrollo busca “respetar y cuidar la integridad y la cultura” de los hechos históricos que representa.

Yasuke, específicamente, causó rechazo en parte de la fanaticada del juego, e incluso fuera de ella, causando incluso que un senador japonés pidiera investigar el juego por apropiación cultural. Ello, por cuanto pese a que el personaje histórico existió, no hay consenso en cuanto a si fue realmente un samurái.

La molestia fue tal que incluso usuarios de internet crearon una petición en Change.org para frenar el estreno del videojuego, logrando reunir ya cerca de 100 mil firmas.

Al respecto, la desarrolladora francesa reconoció en una publicación en Twitter/X que “crear un juego de Assassin’s Creed ambientado en el Japón feudal ha sido un sueño” cumplido después de mucho tiempo y que, desde el anuncio de la entrega, ha recibido “muchas reacciones positivas, pero también algunas críticas”.

The Assassin's Creed Shadows team has a message for our Japanese community. pic.twitter.com/AIyWNU9YhG

— Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2024