PlayStation ha anunciado la llegada del multijugador ‘online’ Among Us a PlayStation a finales de año, junto con nuevos adelantos de Ratchet & Clank: Rift Apart y el anuncio de la aventura submarina Subnautica: Below Zero.

El juego se lanzó inicialmente como un multijugador ‘online’ para móviles, aunque actualmente también está disponible para PC y Nintendo Switch. Durante un nuevo evento ‘State of Play’, Sony ha anunciado su llegada a PS4 y PS5 a finales de año, con juego cruzado y elementos exclusivos de Ratchet & Clank.

El título desarrollado por Innersloth permite jugar partidas en línea de hasta diez jugadores, tripulantes de una nave espacial que tienen como objetivo descubrir y acusar a los impostores antes de que acaben con toda la tripulación. Los jugadores están identificados por un nombre y también por un color, diferente para cada uno.

La compañía también ha mostrado un nuevo adelanto de Ratchet & Clank: Rift Apart, una nueva aventura de la popular franquicia de plataformas construida para la nueva generación de consolas (PS5) y el nuevo mando DualSense, que llegará el 11 de junio.

El título también tendrá opciones de accesibilidad, como un modo de velocidad que permite modificar la velocidad de juego, y del que la compañía compartirá más detalles más adelante junto al resto de características.

State of Play también ha revelado Subnautica: Below Zero, continuación del título de exploración y aventura de Unknown Worlds que saldrá para PS4 y PS5 el 14 de mayo, que lleva de vuelta a los jugadores al planeta 4546B para descubrir lo que le ha ocurrido a la hermana del protagonista.