Xbox Live, el servicio ‘online’ de las consolas de Xbox, pasa oficialmente a denominarse Xbox Network sin sufrir ningún cambio en las funciones que ofrece, para así diferenciarse de su servicio de suscripción en línea, Xbox Live Gold.

Xbox Network es el nuevo nombre del servicio de multijugador ‘online’ de los videojuegos de las consolas de Xbox, Xbox Live, el “principal servicio online de Xbox”, según ha confirmado un portavoz de Microsoft a The Verge.

El nuevo nombre ya aparece en el panel de usuario de los jugadores de Xbox, y se trata de la primera renovación del nombre de la plataforma desde desde sus inicios hace 18 años.

Dashboard no longer refers to it as Xbox Live pic.twitter.com/nVf0BQ9ABl

— Adam ‘EvilBoris’ Fairclough (@EvilBoris) March 20, 2021