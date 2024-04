Amazon Fresh, la división de supermercados de Amazon, se encuentra en el ojo del huracán luego de que se revelara que su tecnología de "Just Walk Out" dependía de más de 1,000 trabajadores indios en lugar de Inteligencia Artificial como se afirmaba inicialmente.

El gigante tecnológico Amazon eliminará de sus tiendas de alimentación Fresh de los Estados Unidos la tecnología Just Walk Out, que cobraba a los consumidores sin necesidad de pasar por caja, según indicó este miércoles el medio The Information.

La compañía había promocionado este sistema como una forma revolucionaria de realizar compras sin necesidad de pasar por una caja registradora, en la que una IA ‘sabía’ lo que tomabas de los mostradores sin que una persona lo gestionara, permitiendo pagar a la salida del local.

Con este sistema de pago, los compradores escanean en la entrada de la tienda su tarjeta de crédito o los datos de su cuenta de Amazon; una vez dentro, los productos que toman se añaden a un carrito virtual y al salir se les cobra automáticamente.

El servicio funciona con cámaras y sensores colocados en las estanterías de los establecimientos.

Mil indios

En mayo de 2023, The Information reveló que esta tecnología dependía de 1.000 empleados que la compañía tenía en India y que vigilaban todas las cámaras para asegurarse de que las transacciones se registraban correctamente.

Según el medio, el 70% de las compras hechas con este servicio dependían de estos trabajadores.

La empresa sustituirá este servicio por los Dash Carts, unos carritos inteligentes que permiten a los clientes escanear sus artículos mientras compran, aunque el Just Walkt Out se seguirá usando en las tiendas de conveniencia Amazon Go y en establecimientos Fresh de menor tamaño en Reino Unido.

Además, la compañía instalará quioscos de autopago y seguirá ofreciendo el servicio de pago asistido.

En la actualidad, Amazon dispone de 44 tiendas Fresh en EE.UU., de las cuales 27 utilizan la tecnología Just Walk Out, y además también es propietario de la cadena de supermercados estadounidense Whole Foods Market.

AI = “All Indians”

La revelación gatilló diversas reacciones en plataformas como Reddit y TikTok. En esta última, los usuarios han compartido videos que abordan el tema de manera humorística, creando memes y sketches que se burlan de la situación, rescata Tarreo.

Algunos comentarios han reinterpretado la abreviatura IA de manera irónica, como “AI = All Indians” (Todos Indios) o “Alternative Intelligence” (Inteligencia Alternativa).

En Reddit, la noticia ha provocado discusiones entre los usuarios, con algunos expresando sorpresa y decepción ante la revelación, mientras que otros han compartido memes y comentarios sarcásticos sobre la situación, comentando cosas como preguntarse si Chat-GPT funciona con personas en lugar de una IA también.

Esta no es la primera vez que una compañía que presume una Inteligencia Artificial avanzada queda en ridículo luego de que se descubriera que había mano de obra humana detrás: a inicios de 2023, se descubrió que Presto Automation, una de las principales compañías de automatización de servicios, que prestaba servicios a compañías como Carl’s Jr, Del Taco y Checkers, tenía trabajadores filipinos que manejaban los pedidos asegurando que esto era responsabilidad de una IA.