Ante la fuerte demanda generada por los lanzamientos de plataformas de inteligencia artificial (IA), el gigante chino de las búsquedas por internet Baidu presentó Ernie Bot, su propio chatbot, provocando una caída del 10% en sus acciones en la bolsa de Hong Kong, cerrando en -6.3%.

La caída se produjo mientras su máximo responsable, Robin Li, mostraba las capacidades de la plataforma durante una rueda de prensa en Pekín, las cuales incluían la habilidad de hacer cálculos matemáticos, contestar preguntas sobre la popular novela china de ciencia ficción “El problema de los tres cuerpos”, escribir un poema titulado “La flor y el viento”, hablar en varios dialectos chinos y generar tanto imágenes como videos siguiendo instrucciones.

En la oportunidad, admitió que Ernie Bot todavía tiene margen de mejora y aclaró que decidieron lanzarlo ante la demanda de presentar un competidor en el mercado de los chatbots.

Sin embargo, analistas consideraron que lo presentado decepcionó a los inversionistas debido a sus videos pregrabados y por no haber abierto la plataforma al público. En su lugar, reportó Reuters, sólo se abrirá una suscripción de prueba para algunos usuarios de prueba y las empresas podrán postular para incorporar el bot en sus productos mediante la nube de Baidu.

Según consideró el analista Kai Wang de Morningstar, “pareciera que la presentación fue más un monólogo y libreto que una sesión interactiva que las personas estaban esperando. Tampoco hubo una fecha de lanzamiento tentativa, lo cual causó sentimientos negativos”.

ERNIE Bot is a versatile model that can generate text, images, audio, dialect speech, and video.#Baidu #ERNIEBot #AI #generativeAI pic.twitter.com/NUX4MhBvkz

— Baidu Inc. (@Baidu_Inc) March 16, 2023