Luego de 14 años ininterrumpidos, Microsoft Office anunció que Calibri dejará de ser su fuente por defecto.

A través de las redes sociales del servicio Microsoft Office 365, la compañía invitó a los usuarios a elegir cuál será la nueva tipografía de sus productos. “Échales un vistazo y cuéntanos cuál es tu favorito”, escribió la firma.

“Una fuente predeterminada es a menudo la primera impresión que damos; es la identidad visual que presentamos a otras personas a través de nuestros currículums, documentos o correos electrónicos. Y así como las personas y el mundo que nos rodea envejecen y crecen, también deberían hacerlo nuestros modos de expresión”, agregó Microsoft en su blog oficial.

Recordemos que Calibri ha sido la fuente predeterminada para los productos de Microsoft desde 2007, cuando reemplazó a la icónica Times New Roman en Microsoft Office.

Have you heard the news? We’re adding five new fonts to #Microsoft365, and one will be the new default. Check them out and let us know your favorite: https://t.co/GLPfHZAzNt

— Microsoft 365 (@Microsoft365) April 28, 2021