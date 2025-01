El aprendizaje de mandarín entre usuarios estadounidenses registró un incremento del 216% respecto al año anterior, según datos de la aplicación de idiomas Duolingo, que atribuye este auge los últimos días a la influencia de la posible próxima prohibición de TikTok en Estados Unidos.

La compañía divulgó este jueves en su cuenta de X que sus nuevos usuarios identificaron a la plataforma de vídeos propiedad de la empresa china ByteDance como su principal fuente de inspiración para aprender el idioma del gigante asiático.

La aplicación, que también informó un aumento del 36 % en descargas desde comienzos de enero, ubicándose actualmente en el puesto 22 del ránking general de aplicaciones en Estados Unidos, señaló que la migración masiva de usuarios a la red social Xiaohongshu, conocida como ‘Instagram chino’, ha sido clave en este fenómeno.

Xiaohongshu, bautizada internacionalmente como RedNote, experimentó un repunte en descargas tras la posible salida de TikTok del mercado estadounidense.

Según Duolingo, el interés por el mandarín se disparó particularmente en los últimos dos días, coincidiendo con la adopción de Xiaohongshu por parte de millones de usuarios de TikTok, lo que aupó al ‘Instagram chino’ a lo más alto de las listas de descargas en EE. UU.

Un video reciente de la plataforma, que enseñaba frases básicas del idioma, acumuló más de 620.000 ‘me gusta’, mientras otro alentaba de manera humorística a aprender mandarín en caso de mudanza a China.

Por otro lado, Xiaohongshu, diseñada originalmente para usuarios chinos, atrajo a más de 700 millones de usuarios estadounidenses de TikTok, aunque algunos reportaron el bloqueo de sus cuentas al tratar asuntos considerados delicados en China, ya que la plataforma se halla sujeta a la censura de los reguladores del ciberespacio chino.

La etiqueta ‘refugiados de TikTok’ se popularizó entre los nuevos usuarios, quienes buscan en Xiaohongshu una experiencia similar a la ofrecida por la plataforma de ByteDance.

Learning Mandarin out of spite? You're not alone.

We’ve seen a ~216% growth in new Chinese (Mandarin) learners in the US compared to this time last year. https://t.co/9hzwBxfTgD pic.twitter.com/qWM9f5oFYA

— Duolingo (@duolingo) January 15, 2025