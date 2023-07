La tarde de este miércoles, usuarios de WhatsApp de distintas partes del mundo reportaron la caída de la red social de mensajería.

De acuerdo con la plataforma Down Detector, el servicio estuvo presentando intermitencias desde aproximadamente las 16:00 hrs, cuando cientos de usuarios comenzaron a encontrar errores.

La app en cuestión, no permitió enviar o recibir mensajes y en algunos smartphones estaría arrojando la advertencia “puede que tengas mensajes nuevos”, pero estos no eran visibles, según explican algunos usuarios.

Hace algunos minutos, WhatsApp reconoció las fallas e informaron a través de Twitter que estarían solucionando el problema. “Estamos trabajando rápidamente para resolver los problemas de conectividad con WhatsApp y lo actualizaremos aquí lo antes posible”, señalaron.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023