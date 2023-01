Elon Musk ha adelantado que un alza en la suscripción de Twitter no incluirá anuncios, tras quejarse de que “son muy frecuentes” y “muy grandes”.

Fue a través de Twitter que indicó además que se tomarán medidas en las próximas semanas para atender el tema de los anuncios.

“Los anuncios son demasiado frecuentes en Twitter y demasiado grandes”, señaló en un hilo. “Se están tomando medidas para abordar ambos en las próximas semanas”, agregó el multimillonario, que también ha estado llevando a cabo despidos masivos en la empresa.

“Además, habrá una suscripción de mayor precio que permite cero anuncios”, aseguró. Musk también ha señalado que en los próximos meses, la plataforma traducirá y recomendará tuits “sorprendentes” de personas de otros países y culturas.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023