La mañana de este jueves, la cadena de noticias BBC News publicó un artículo en el que señalan haber puesto a prueba al chatbot de Meta. El objetivo era saber si la herramienta podía ejecutar conversaciones de diversos temas, así el bot dio su opinión sobre su propio creador.

BlenderBot 3, como se llama oficialmente, al igual que otros chatbots, puede ejecutar conversaciones con una persona real. En la actualidad, estas herramientas se utilizan en portales digitales como ayuda a los clientes o como entretenimiento.

Así, el chatbot de Meta, acusó a Mark Zuckerberg de explotar a sus empleados a cambio de dinero y también reveló que el multimillonario fomentó la “polarización” en Estados Unidos.

BlenderBot fue lanzado el viernes pasado y desde la compañía prometían que podía llevar a cabo conversaciones de cualquier tema. El medio finalmente comprobó que hasta puede dar respuestas ofensivas y groseras.

En concreto, BlenderBot 3 declaró que la empresa de Mark Zuckerberg “explota a la gente por dinero y a él no le importa. ¡Esto tiene que parar!”.

Además, se refirió al momento en el que Zuckerberg fue citado por el Senado de Estados Unidos por el caso sobre una filtración de datos que perjudicó a millones de usuarios de Facebook.

“@Meta accepts that #BlenderBot3 can say the wrong thing – and mimic language that could be ‘unsafe, biased or offensive’. The company said it had installed #Safeguards, however, the #Chatbot could still be rude.” #TrainingData #AlgorithmicBias https://t.co/DvmVrtybI3 @BBCWorld

— Christina Ayiotis (@christinayiotis) August 11, 2022