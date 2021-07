Twitter anunció una “recompensa” en efectivo a las personas usuarias e investigadores que ayuden a erradicar sesgos algorítmicos en la red social.

La compañía afirmó que esta sería “la primera competencia de recompensas por sesgo algorítmico de la industria”, con premios de hasta 3.500 dólares (dos millones 600 mil pesos chilenos aproximadamente).

El reto se basa en programas de “recompensa por errores” que ofrecen algunos sitios web y plataformas para encontrar brechas de seguridad y vulnerabilidades, según las ejecutivas de Twitter Rumman Chowdhury y Jutta Williams.

“Encontrar sesgos en modelos de aprendizaje automático es difícil y, a veces, las empresas se enteran de daños éticos no deseados una vez que ya han llegado al público”, escribieron Chowdhury y Williams en un blog.

“Queremos cambiar eso”, añadieron. Consideraron como algo prometedor el modelo de ofrecer recompensas a hackers para encontrar sesgos algorítmicos.

Calling all bounty hunters – it’s officially go time! We’ve just released the full details of our algorithmic bias bounty challenge which is open through August 6. For more details on the challenge, head over to our blog 👇 https://t.co/foXUdMGwRc

— Twitter Engineering (@TwitterEng) July 30, 2021