Sacan a revista científica de empresa de datos por acumulación de errores en sus publicaciones

Clarivate Analytics retiró a la revista científica Chemosphere de su índice Web of Science debido a múltiples errores en sus publicaciones, incluyendo un error de cálculo en un estudio sobre retardantes de llama en plásticos. A pesar de la corrección, la empresa decidió eliminarla por no cumplir con estándares de calidad editorial. Chemosphere también ha retractado ocho artículos este mes y publicado 60 expresiones de preocupación desde abril. La exclusión de Web of Science puede afectar a los autores, ya que las métricas son utilizadas por universidades para evaluar investigadores en decisiones de promoción. Elsevier, donde se publicó el estudio, está investigando posibles violaciones de políticas de publicación en Chemosphere, incluyendo cambios en la autoría y conflictos de interés no revelados.