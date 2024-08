¿Te ha pasado que escuchas una canción y sientes inevitablemente la necesidad de bailar al ritmo de la música? Pues hay una explicación científica detrás de ello.

Primero, hay que señalar que esa necesidad de bailar es un fenómeno que se llama groove, que en el fondo es esa sensación rítmica que se genera con la música.

Estudios sugieren que el secreto está en el grado de sincopación, que es el acentuar un punto débil del compás y extenderlo a un tiempo más fuerte.

Un estudio liderado por el neurocientífico cognitivo, Benjamín Morillon, de la Universidad de Aix-Marsella, en Francia, se acerca a la explicación del porqué no podemos evitar sentir la sensación de bailar con algunas canciones.

Esta se enfoca en la “experiencia groove”. Alejandro Amon, experto en sonido de Blik, empresa especializada en productos de audio, señaló que este impulso se relaciona directamente con la sincopación y patrones rítmicos, donde se ponen los acentos en momentos inesperados, rompiendo la singularidad del ritmo, lo que provoca una respuesta física.

Bailar sí o sí

Más de 60 personas participaron del estudio, donde fueron expuestos a 12 melodías diferentes que variaban en el nivel de sincopación.

Las melodías tenían ritmos de unos dos eventos por segundo, los que fueron evaluados por los integrantes del estudio, según su necesidad de bailar con cada una.

“Las melodías que más motivaban a los participantes a bailar tenían un nivel moderado de sincopación, lo que provocaba un deseo casi inevitable de moverse al ritmo de la música”, dijo Amon a través de un comunicado.

Por medio de una magnetoencefalografía mientras escuchaban música, se midió la actividad cerebral de 29 personas.

El estudio arrojó que la corteza auditiva del cerebro, responsable de los sonidos, sigue el ritmo de la melodía, mientras que la vía auditiva dorsal, que conecta la corteza auditiva con las áreas del movimiento, se sincronizó con el ritmo básico de la música.

“Los investigadores creen que este impulso de bailar, o groove, se origina en esta vía auditiva dorsal, que luego envía señales a las áreas motoras del cerebro, provocando el movimiento”, añadió Amon.

Canciones que te llaman a bailar

A continuación, te dejamos un listado de canciones recopiladas por Blik, las que cuentan con un destacado grado de groove, es decir, el toque mágico que provoca inevitables ganas de bailar. La lista completa está disponible en Spotify:

1.- Chunky-Bruno Mars

2.- Get Down On It-Kool & The Gang

3.- Standing Next to You-Jung Kook

4.- F The Disco-Cavi

5.- Substitution (feat. Julian Perretta)-Purple disco Machine, Kungs, Julian Perretta

6.- A Nigth to Remember-Shalamar

7.- Beat it-Michael Jackson

8.- Maniac (From “Flashdance”)-Michael Sembello

9.- Dancing Queen-ABBA

10.- Valerie (Feat. Amy Winehouse)-Version Revisited-Mark Ronson

11.- Forget Me Nots-Remastered-Patrice Rushen

12.- Bad Connection-Strange Affair