El jueves la NASA informó un importante hallazgo en Marte, se trata de los vestigios de una posible forma de vida microbiana que existió en el pasado del planeta rojo, hace miles de millones de años.

Según explicó la agencia espacial, los restos fueron recolectados el pasado 21 de julio por el rover Perseverance, el vehículo espacial que recoge muestras del suelo marciano.

La roca fue encontrada exactamente en Neretva Vallis, una zona de la superficie de Marte donde los científicos creen que antes hubo un antiguo valle fluvial cubierto de agua.

De acuerdo con la NASA, la roca fue apodada ‘Cheyava Falls’ y “contiene características fascinantes”. Los instrumentos del rover determinaron que “posee cualidades que encajan con la definición de un posible indicador de vida antigua“.

Con esto se refieren a las características químicas y estructurales de la roca. Asimismo, plantean que probablemente se formó cuando Neretva Vallis todavía estaba cubierta de agua.

“El equipo científico está considerando otras explicaciones para las características observadas. Se requerirán pasos de investigación futuros para determinar si la vida antigua es una explicación válida“, puntualiza la agencia espacial.

Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, en Washington, expresó que: “Este viaje por el lecho del río Neretva Vallis valió la pena, ya que encontramos algo que nunca habíamos visto antes, lo que les dará mucho que estudiar a nuestros científicos”.

Las mediciones del rover, que tomó muestras de esta roca, indican que contiene compuestos orgánicos, es decir, moléculas basadas en carbono que se consideran claves para la vida. Pero “también pueden formarse mediante procesos no biológicos”.

