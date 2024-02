Científicos realizaron un estudio con Inteligencia Artificial (IA) para determinar, a través de datos de redes sociales, qué piensan los chilenos sobre la recuperación del país post terremoto del 27F de 2010.

Entender y detallar cuál es la percepción de las personas, respecto a esta catástrofe, fue la principal motivación de la profesora Diana Contreras, asistente de la Escuela de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de la Universidad de Cardiff, Diana Contreras, que junto a Mauricio Monsalve, investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), lideraron el estudio.

Esto con el fin de identificar los tópicos más recurrentes en redes sociales en relación a este desastre y además descubrir el “sentimiento” predominante en estas publicaciones.

“Durante las conmemoraciones, muchas personas expresan su opinión en redes sociales, como lo que antes era Twitter (hoy X), Instagram o Facebook, por lo que nos pareció que la conmemoración de los diez años del terremoto del 27F era un buen momento para evaluar la recuperación basada en la percepción de la población”, explica Diana Contreras.

Para su investigación y análisis, los expertos recolectaron 44,189 tweets, de los cuales 7,361 (17%) son originales y 36,828 (83%) corresponden a retweets con los hashtags: #27F y #Maule

Estas publicaciones se realizaron entre el 15 de diciembre de 2019 y el 18 de abril de 2020. Sin embargo, el peak de publicaciones fue entre el 25 de febrero y el 5 de marzo de 2020, periodo que coincide con el décimo aniversario del terremoto en el Maule.

El ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile e investigador de la línea de Riesgo y resiliencia en sistemas complejos y redes de CIGIDEN, Mauricio Monsalve, explica que “las técnicas de análisis de texto y procesamiento de lenguaje natural, es una amplia área en las ciencias de la computación y que una de las tareas que se pueden realizar desde este ámbito, es interpretar el sentimiento de los textos o de la opinión, es decir identificar la polaridad en las publicaciones, clasificándolas en: positivas, negativas o neutras.

¿Qué encontró la IA sobre el terremoto del 27F?

Según los primeros resultados, existe una opinión positiva en torno a la recuperación post desastre, luego del terremoto y tsunami de 2020, pero se presentaron muchas expresiones de inconformismo relativas a cómo se manejó la respuesta durante el terremoto.

Asimismo, la IA recogió que los traumas de las personas que vivieron el terremoto de 2010 salen a la luz durante las conmemoraciones.

En la búsqueda, también aparecieron diversos temas a los que las personas se refieren, tales como: —La respuesta a la emergencia (12.9%)

—acciones de conmemoración (10.6%)

—Información sísmica (10.6%)

—Restauración de las condiciones de vida (5.2%)

—Frustración (4.1 %)

—Heridos, muertos y desaparecidos (4,1%)

—Mensajes y acciones de solidaridad (3.6%)

—Gobernanza (3.5%)

—Preparativos (1.7%)

—Intensidad (1.1%)

—Prácticas constructivas (1%)

—Reconstrucción (0.7%)

—Daños en edificaciones (0.7%)

—Odio (0.4%)

—Infraestructura crítica (0.3%)

—Despoblación y desplazamiento (0.3%)

—Líneas vitales (0.1%)

—Efectos geotécnicos (0.1%)

—Prevención (0.1%)

—Efectos del tsunami recuperación temprana, patrimonio cultural, financiación y equipamientos urbanos (0,1%)

¿Cómo podrían impactar estos resultados?

El análisis abarcó el 25% del total de la muestra, con un total de 11.172 publicaciones en Twitter. El resultado arrojó que un 37% de las publicaciones que incluyen el hashtag: #27F no se relacionan con el aniversario del terremoto y tsunami en sí mismo, pero que un 12% de las publicaciones presenta una polaridad positiva respecto al 27F de 2010, mientras que un 29% es negativa y un 21% neutral.

Según los científicos, este análisis permitirá evaluar la percepción de la población respecto al manejo de la recuperación post desastre y conocer qué es lo que más preocupa o molesta a las personas o cuáles son las falencias que persisten. A partir de este análisis, los expertos pueden identificar cuáles de estas percepciones están relacionadas con el ámbito de la política pública, si existen iniciativas al respecto y cómo ha sido su evolución.

“Después de 10 años del terremoto y tsunami de 2010, los usuarios expresaron bastante resentimiento por la cancelación de la alerta de tsunami, lo que ocasionó pérdidas de vidas humanas y desapariciones”, señala Contreras.

También destacan mensajes en torno a los aprendizajes a partir del desastre del 27 de febrero de 2010 y otros que cuestionan la construcción y permisos para edificar cerca de la costa. Asimismo existen posteos que aluden a la preparación y respuesta ante la emergencia, como la demora en la reconstrucción de colegios en la región del Bío Bío y las problemáticas relacionadas al uso del suelo.

“El edificio Alto Río, por ejemplo, es mencionado en los tweets como símbolo del daño sufrido por las edificaciones por causa del sismo”, señala la experta.

En tanto, los lugares que más se mencionan en los tweets analizados son Constitución, Dichato, Talcahuano, el Archipiélago de Juan Fernández y la Región del Bio Bio, mientras que las instituciones más mencionadas son el Pacific Tsunami Warning Center, SHOA y ONEMI, además de alusiones favorables al accionar de la Compañía de Bomberos de Talcahuano.

Las personas que fueron mencionadas con mayor frecuencia son los expresidentes de Chile, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, la ex Directora Nacional de Onemi, Carmen Fernández y Martina Maturana, más conocida como “la niña de la campana” y quien en ese entonces dio el aviso de evacuar en la isla Robinson Crusoe.

No todo es un desastre después del terremoto del 27F

Los avances en relación al desarrollo de sistemas de alerta temprana, una mejor preparación comunitaria y el avance científico en torno a sismología y estructuras sismo-resistentes, son algunos de los aspectos positivos que los investigadores pesquisaron durante su análisis. Sin embargo, se denuncia que, en 2020, aún no habían sido inauguradas las sirenas de alerta para tsunami en Dichato.

A juicio de Diana Contreras, es necesario explicar a la ciudadanía cómo se distribuyen las funciones de comando y control de la respuesta a la emergencia, para evitar personalizar las decisiones tomadas por las autoridades.

También destaca que los usuarios no se refieren al financiamiento para la reconstrucción, recalcando que es un aspecto positivo del proceso.

Esta investigación se inició en el marco del proyecto: ‘Learning from earthquakes: Building resilient communities through Earthquake reconnaissance, response and recovery’ liderado por la Universidad de Newcastle, la University College de Londres y la Universidad de Cambridge.