La NASA informó la muerte de Mary Cleave, la primera mujer que voló en un transbordador espacial después de la tragedia del Challenger, que terminó con la vida de las 7 personas que componían la tripulación.

Cleave falleció el pasado 27 de noviembre, pero la NASA informó oficialmente su pérdida algunos días después. La astronauta retirada tenía 76 años y no se revelaron las causas de su muerte.

“Me entristece que hayamos perdido a la pionera Dra. Mary Cleave, astronauta del transbordador, veterana de dos vuelos espaciales y primera mujer en liderar la Dirección de Misiones Científicas como administradora asociada“, dijo en un comunicado el administrador asociado de la NASA, Bob Cabana. “Mary era una fuerza de la naturaleza apasionada por la ciencia, la exploración y el cuidado de nuestro planeta. La extrañaremos”, concluyó.

We are saddened by the passing of astronaut Mary Cleave. In addition to her two spaceflights, she was also the first woman to oversee NASA's Science Mission Directorate.

Today, we celebrate her 76 years of life and accomplishments: https://t.co/fezpq7A7rG pic.twitter.com/wfEHHUoUYs

— NASA (@NASA) November 29, 2023