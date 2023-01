Aunque es ampliamente aceptado que las aves descienden de los dinosaurios, los paleontólogos siguen rascándose la cabeza para comprender cómo se produjo este fantástico acontecimiento evolutivo: el fósil de un ave con cabeza T.Rex.

Ahora, los restos de una especie, hasta ahora desconocida, de una criatura parecida a un ave con la morfología craneal de un dinosaurio, proporciona pistas sobre cómo las aves empezaron a ultimar su divergencia evolutiva del resto de los dinosaurios.

El hallazgo de esta especie en China, bautizada como Cratonavis zhui, que surcó los cielos del Cretácico temprano hace unos 120 millones de años, plantea en realidad un curioso enigma a los paleontólogos.

Esto último porque aunque se sabe que las aves descienden de los dinosaurios, no es común encontrar partes enteras del cuerpo que parecen evolutivamente dispares entre sí.

En concreto, los científicos descubrieron que el Cratonavis zhui conserva una escápula y un primer metatarso sorprendentemente alargados, lo que lo distingue de todas las demás aves, incluidas las fósiles.

Según estiman, esta especie apareció probablemente en algún momento entre la primera ave conocida, Archaeopteryx, que vivió hace unos 150 millones de años durante el Jurásico, y los Ornithothoraces, un grupo de la era de los dinosaurios que ya había desarrollado muchos rasgos de las aves modernas.

Para su nuevo estudio, publicado en la revista Nature Ecology and Evolution, paleontólogos del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de las Ciencias escanearon esta rareza evolutiva con un escáner de tomografía computarizada de alta resolución.

Con las imágenes resultantes, pudieron retirar los huesos para intentar reconstruir el rompecabezas a partir de los huesos contenidos en el interior de la roca.

A @NatureEcoEvo paper presents Cratonavis zhui, a bird from the Early Cretaceous of China, that preserves a combination of non-avialan theropod skull features and a bird-like post-cranial skeleton. https://t.co/JbPm4YjQ9k pic.twitter.com/ZmcXavxz0X

— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) January 7, 2023