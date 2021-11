Estos microorganismos tienen la capacidad de hacer hijos, la forma de estas nuevas unidades son claves a la hora de hacer más copias. Si bien se auto replican no son un peligro ya que se pueden eliminar fácilmente.

Científicos estadounidenses dieron a conocer hace algunos días las increíbles capacidades que tendrían los xenobots, robots biológicos creados a través de células madres de una rana. En su nueva investigación los expertos aseguran que estos son capaces de reproducirse entre sí.

Según detalló el medio alemán Deutsche Welle los investigadores que son parte de las universidades de Vermont, Tufts y Harvard, habían presentado los primeros avances en 2020.

En concreto, el grupo detalló en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que estos nuevos tipos de robots tienen la capacidad de autoreplicarse por medio de la inteligencia artificial.

En otras palabras, pueden nadar en una placa de petri (recipiente redondo de cristal usado en laboratorios), encontrar células individuales y poder reunirse con cientos de ellas.

Luego de esto, señalan los expertos, son capaces de mantener las células dentro de su boca y dar forma a pequeños “bebés”, los cuales en el mediano plazo se convierten en nuevos xenobots -nombrados así en honor a la rana africana con garras (Xenopus laevis)-.

Por último estos nuevos microorganismos serían capaces de encontrar otras células y replicarse varias veces. El equipo detalla que si estos tienen una forma adecuada pueden replicarse espontáneamente.

El autor principal de la investigación Sam Kriegman, indicó que “la forma de estas nuevas unidades podría ser clave a la hora de crear nuevas copias”

“Estas pueden hacer hijos, pero después el sistema normalmente se extingue. En realidad, es muy difícil conseguir que el sistema siga reproduciéndose”, señaló.

Por lo pronto el grupo aseveró que el objetivo es comprender mejor las propiedades de los xenobots, asegurando que están contenidos en un laboratorio y son fácilmente extinguibles.

“El mundo y las tecnologías están cambiando rápidamente. Es importante, para la sociedad en su conjunto, que estudiemos y comprendamos cómo funciona”, concluyeron.