La fundación del Servicio Nacional de Salud (NHS) del hospital de la Universidad de Cambridge anunció a través de sus redes sociales del trabajo que están realizando en los campos de la salud mental. Específicamente están investigando la utilización de una Inteligencia Artificial (IA) para detectar de forma temprana a pacientes con demencia.

Según la información publicada en la web del hospital, esta IA pudo ser llevada a prueba gracias a un paciente llamado Dennis Clark, quien se ofreció para ser el primero en someterse a las pruebas para determinar la factibilidad de este equipo.

La esposa de Dennis, Penny Clark, contó que decidió pedir ayuda cuando notó que su marido comenzó a olvidar ciertas cosas básicas para un hombre de su edad.

“Si le pedía hacer algo, él hacía lo contrario. Luego, cuando salíamos a comer, lo que no hacemos desde hace bastante tiempo debido a la pandemia, no recordaba cómo pagar nada“, señaló, Penny Clark.

Esto alarmó a Penny y decidió llamar para pedir asistencia a un médico general, quien tras un test rápido por teléfono decidió referir al paciente al hospital de Addenbrooke donde tenían un sistema bastante completo que podría ayudarlos.

Al momento de hacer el contacto con el Hospital de Addenbrooke, ellos les preguntaron si querían seguir la ruta de la investigación, a lo cual Penny accedió ya que “esto no solo lo ayuda a él, también ayudará a los demás”.

El paciente fue remitido al test QMIN-MC, el cual utiliza un algoritmo de aprendizaje automático desarrollado por la profesora Zoe Kourtzi, líder de investigaciones del Instituto Alan Turing.

