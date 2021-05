TV Educa Chile es el canal infantil abierto que nació en medio de la pandemia como una forma de ayudar a los niños en el telestudio y, por lo mismo, buscan distintas maneras de enseñarles mientras se divierten.

Su última iniciativa en este ámbito ha nacido como un microprograma en que, por medio de casi un centenar de cápsulas, enseñarán en solo 1 minuto distintos temas relacionados a la minería, la sustentabilidad, la energía, etc.

Super Desafío: Minería en un minuto se estrenará el viernes 21 de mayo y está conducido por el profesor Robbie Barrera y la bióloga y comunicadora Macarena Rojas. La idea es que el segmento sea entretenido y muy corto, para así no aburrir a los pequeños y enseñarles mientras están viendo otros contenidos televisivos.

Al respecto, el “Profe Robbie”, quien es profesor de Física y de Matemáticas, así como comunicador científico, explicó en entrevista con BioBioChile que el programa está dirigido a niños, pero en realidad también cuenta muchos aspectos de la minería y la ciencia que incluso los adultos desconocen, así que es interesante para toda la familia.

“Es un juego interactivo donde los dos animadores nos ponemos a prueba con preguntas respecto a la minería, pero no desde un punto de vista empresarial, sino que sobre los detalles curiosos y mitos, por ejemplo, cómo se forma el cobre, qué no existiría si no existiera la vida en la Tierra, qué va a pasar si algún día los minerales se acaban en el planeta y vamos a tener que ir a un asteroide a buscarlos, cómo haríamos eso, los robots que se están utilizando en minería, si es que tenemos cobre en el cuerpo, si es que podemos comerlos, etc.”, relata.

Añade que “los niños y niñas son súper buenos para hacer preguntas de ciencia, y son cosas que después uno no se va cuestionando. Entonces, cuando tú puedes llegar con contenidos dinámicos a esa edad, esas cosas se asimilan más rápido y a futuro vas a tener más personas que sepan mejor, al menos así lo veo como profesor”.

Por su parte, Macarena Rojas Abalos, quien es bióloga con magíster en periodismo, dijo a BioBioChile que ellos mismos escribieron los guiones, lo que fue un desafío porque se trata de explicar temas complejos en solo un minuto y con palabras simples.

“Buscamos entregar conocimientos sobre la actividad minera, pero también sobre la sustentabilidad, el desarrollo, la inteligencia artificial, todas aquellas cosas que tocan a este rubro y que fomentan la curiosidad. A veces hay cosas que no nos cuestionamos y pensamos que son muy lejanas y que no son parte de nuestro día a día, cuando en realidad lo son. El objetivo es poder acercar esto y que las personas se apropien de este conocimiento, porque la minería es una actividad abordada en Chile, pero no es de conocimiento masivo”, dice.

Rojas acota que “la minería es una de las actividades más importantes para nuestro país, y los minerales y metales son parte de prácticamente todo lo que nos rodea, desde el celular hasta los lentes, y no lo sabemos. No es algo que a través de la escolaridad se deje de manifiesto”.

Macarena Rojas expresa que igualmente se encargaron de abordar la sustentabilidad y “cómo la minería se hace cargo de eso, pudiendo ser parte de la solución. Sabemos que la actividad minera ha sido cuestionada en la historia, pero también está trabajando más por energías limpias, disminuyendo prácticas más tóxicas, y eso también hay que mostrarlo para que todos sepan cómo se debe hacer”.

Super Desafío: Minería en un minuto además cuenta con el apoyo de Anglo American, una de las principales mineras presentes en nuestro país. Desde ahí, René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente, afirma que “como compañía nos hemos propuesto re-imaginar la minería para mejorar la vida de las personas, lo cual implica dar a conocer a la ciudadanía más sobre nuestra actividad – cómo se desarrolla, qué uso tienen sus productos en la vida diaria, de dónde vienen los minerales, etc.- y qué mejor que hacerlo de manera didáctica en un programa enfocado a los niños”.

El programa podrá verse desde el viernes 21 de mayo por las pantallas de TV Educa Chile y TXSPlus.com.