Con el objetivo de fomentar más vocaciones STEM –ciencia, tecnología, ingeniería y matemática por su sigla en inglés– en niñas de la ciudad de Antofagasta, Ingeniosas y Escondida | BHP dieron inicio al primer campamento para el desarrollo de habilidades en ciencia y tecnología llamado Bootcamp 2021: Niñas Líderes en STEM.

En una iniciativa única y pionera en la región, el programa contó con la postulación de más de 130 niñas y adolescentes de Antofagasta.

De ellas, 65 niñas de entre 6to y 8vo básico de 20 colegios municipales y subvencionados de la comuna fueron seleccionadas para ser parte de este campamento que les permitirá explorar, durante todo el 2021, materias como robótica, programación, botánica, emprendimiento, innovación, entre otras.

Según datos del proceso de postulación, el 88% de las niñas manifestó no contar con experiencia en el mundo de las STEM y el 65% señaló no conocer mujeres en el mundo de la tecnología, mientras que el 35% dijo no conocer a mujeres ingenieras.

Es por ello que desde la organización Ingeniosas y Escondida | BHP señalan la importancia de que más niñas se involucren en estas áreas, considerando además la realidad del país, donde las mujeres todavía representan menos del 34% del total de investigadores, sólo el 12% graduadas en carreras TIC y 17% de graduadas en ingenierías –datos de estudio ONU Mujeres–.

“Para Ingeniosas es muy relevante revertir esta cifra, pero, sobre todo, mostrarles a las niñas el abanico de posibilidades que las STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemática- tiene para ellas, en un futuro donde esperamos mayor participación y liderazgo de las mujeres en estos campos”, explica la presidenta de Ingeniosas: Ciencia y Tecnología para Todas, Maitetxu Larraechea.

Por su parte, Elizabeth Cameron, especialista en Comunidades de Escondida | BHP, sostiene que “como compañía estamos muy contentos de aportar e impulsar junto a Ingeniosas la Agenda de género de la región de Antofagasta a través de iniciativas como el Bootcamp. El horizonte es poder ver a niñas disfrutando diversidad de experiencias STEM. Y que no sólo conozcan sobre tecnología o ciencias, sino que estén convencidas de que ellas pueden llegar a hacer grandes cosas y cumplir sus sueños como ser astronauta, investigadoras, mineras, etc.”.

Más Niñas en las STEM

Desde la organización Ingeniosas, Larraechea también explica la importancia de focalizar el trabajo con niñas de esta edad: “Entre los 11 y los 14 años es cuando la brecha de género en temáticas STEM se vuelve irrevocable, por eso necesitamos que las niñas que hoy están cursando la educación básica experimenten, conozcan y se relacionen de manera cercana y didáctica con la ciencia y tecnología. De esta forma estaremos abriendo nuevos caminos y oportunidades a niñas de la región, para que puedan mirar estas áreas con otros ojos y con ello abrir nuevas posibilidades en sus decisiones educacionales futuras”.

Asimismo, Escondida | BHP hace hincapié en la importancia de potenciar el trabajo con niñas, especialmente en una región que basa su actividad económica en la minería, un área que tiene baja participación femenina, alcanzando solo el 12,2% –según datos preliminares del estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2021-2030, liderado por el Consejo de Competencias Mineras–.

“En 2016, BHP planteó el desafío de lograr un balance de género en todas sus operaciones al 2025, y como Escondida estamos trabajando de manera interna y con la comunidad para abrir futuro a nuevas generaciones de mujeres. Sabemos que es un camino a largo plazo, pero queremos ser parte del cambio potenciando a más mujeres en la minería y, por supuesto, en las STEM, con el programa Ingeniosas en Antofagasta”, afirma Cameron.

La postulación a este bootcamp también reveló que, de las niñas que aplicaron al proceso, el 86% siente que puede mejorar su nivel de conocimiento y percepción de las STEM con iniciativas como el Bootcamp.

Programa Ingeniosas en Antofagasta

Ingeniosas en Antofagasta, presentado por Escondida | BHP, comenzó este año en la ciudad para trabajar un objetivo muy importante para el desarrollo de la región: inspirar a niñas y adolescentes en el camino de la ciencia y tecnología y relevar todo el talento femenino que existe en la zona.

El programa considera 3 hitos: el Festival Ciencia Para Todas que se realizó el pasado 11 de febrero, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, impulsado por UNESCO. Este fue el puntapié inicial para el programa, que congregó a ciento de niñas, adolescentes y público general de la región de Antofagasta y otras zonas del país en torno talleres y charlas con reconocidas científicas nacionales.

Ya desde mayo y hasta octubre se realizará el Bootcamp Niñas líderes en STEM, el campamento para el desarrollo de habilidades científico-tecnológico.

Finalmente, el año terminará con la celebración de Semana Ingeniosas en Antofagasta, el hito anual de Ingeniosas donde los liceos y colegios viven la experiencia STEM en cuatro estaciones y bajo la metodología Ingeniosas.

Cada estación busca derribar un estereotipo que aleja a las niñas de la ciencia y la tecnología, apoyándose con propuestas programáticas para orientar a docentes y apoderados en el fomento de vocaciones STEM.

En Chile, esta celebración ya va en su cuarta versión, congregando cada año a más de 2000 niñas y adolescentes de diferentes zonas del país. En el marco de la celebración de Semana Ingeniosas y como cierre al Bootcamp 2021, Ingeniosas, con el apoyo de Escondida | BHP, realizará una versión local de este festival en el mes de octubre, desarrollando talleres y charlas para niñas de la región lideradas por mujeres STEM de la zona.