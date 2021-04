Tim Shea es el primer hombre en habitar una casa impresa en 3D. La noticia fue dada a conocer hace unos días y la historia de Shea, un hombre estadounidense de 70 años que vivía en situación de calle, se volvió viral.

Su nueva casa fue ubicada en Austin, Texas, lugar donde se levantaron alrededor de 500 casas para personas sin hogar, de las cuales seis fueron hechas como modelos impresos en 3D, una innovadora tecnología que cada vez es más recurrente en construcción.

Meet Tim, the first person to live in a 3D-printed home in the U.S. & hear what it’s like. @mashable https://t.co/lkmiig4V6K pic.twitter.com/WeB4HOHhKA

— ICON (@ICON3DTech) March 17, 2021