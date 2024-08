La NASA regresará la cápsula Starliner de Boeing, atracada desde junio en la Estación Espacial Internacional, sin su tripulación, los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams.

Deberá regresar a la Tierra antes del lanzamiento de la misión Crew-9 para garantizar que haya un puerto de acoplamiento disponible en la estación.

La NASA y Boeing identificaron fugas de helio y experimentaron problemas con los propulsores de control de reacción de la nave espacial el 6 de junio cuando Starliner se aproximaba a la estación espacial.

“El regreso sin tripulación permite a la NASA y a Boeing seguir recopilando datos de prueba de la Starliner durante su próximo vuelo de regreso a casa, sin aceptar más riesgos de los necesarios para su tripulación”, explicó la agencia en un comunicado.

Wilmore y Williams, cuya misión en el espacio era inicialmente de una semana, continuarán su trabajo en el complejo orbital hasta febrero de 2025. Regresarán entonces a bordo de una nave espacial Dragon con otros dos miembros de la tripulación asignados a la misión SpaceX Crew-9.

Se espera que Starliner haga su despegue de la estación espacial y aterrizaje a principios de septiembre.

Desde la detección de los problemas, los equipos de ingeniería habían realizado revisiones completas y planes de contingencia para el regreso de la nave. Sin embargo, “la incertidumbre y la falta de coincidencia de expertos no cumplen con los requisitos de seguridad y rendimiento de la agencia para los vuelos espaciales tripulados, lo que impulsó a la dirección de la NASA a trasladar a los astronautas a la misión Crew-9”.

Starliner está diseñado para operar de forma autónoma y anteriormente completó dos vuelos sin tripulación. Sin embargo, el Programa de Tripulación Comercial de la NASA requiere que la nave espacial realice un vuelo de prueba tripulado para demostrar que el sistema está listo para vuelos regulares hacia y desde la estación espacial.

Después del regreso de Starliner, la agencia deberá analizar la misión para estudiar los próximos pasos de Boeing en su búsqueda de la certificación para esta cápsula.

La misión SpaceX Crew-9 de la agencia, originalmente programada con cuatro miembros en la tripulación, se lanzará no antes del martes 24 de septiembre. La agencia compartirá más información sobre el complemento Crew-9 cuando se finalicen los detalles.

De esta forma, los dos tripulantes de la Starliner pasarán 8 meses en órbita, lejos de los originales 8 días planificados.

La compañía de por sí ya arrastra problemas de confianza tras la seguidilla de accidentes aéreos que incluso forzó a las aerolíneas a mantener en tierra sus vehículos.

Ahora, el fracaso de esta misión en el espacio ya le está costando al menos 1.6 mil millones de dólares sólo en términos de desarrollo según Ars Technica.

De no lograr resolver los problemas pendientes para conseguir la certificación, Boeing se deberá despedir de las potenciales ganancias del contrato firmado en su momento también por la NASA y SpaceX.

Sobre el anuncio de la NASA, Boeing comunicó en su cuenta de X que “seguimos centrándonos, ante todo, en la seguridad de la tripulación y de la nave espacial. Estamos ejecutando la misión tal y como determinó la NASA, y estamos preparando la nave espacial para un regreso sin tripulación seguro y satisfactorio”.

