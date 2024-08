La noche del 19 al 20 de agosto ocurrió la primera “superluna” del 2024, el momento en que el satélite natural de la Tierra se ve más grande y más brillante en el cielo nocturno. Este fenómeno fue visible en todo el planeta y dejó brillantes postales de la Luna en distintos lugares del mundo.

Recordemos que, las superlunas, ocurren cuando el perigeo, que es el punto más cercano de la Luna a la Tierra, coincide con su fase llena, provocando que esta se vea más grande y más luminosa.

De acuerdo con la NASA, “como la órbita de la Luna oscila y varía según el lugar en el que se encuentren el Sol y la Tierra en sus órbitas, la distancia exacta de estos puntos más cercanos y más lejanos varía. Pero la Luna puede verse hasta un 14% más grande en el perigeo que en el apogeo (el punto más lejano)”.

Esta luna también se conoce como “Luna de Esturión”, nombre tradicional que recibe por parte de algunas culturas del hemisferio norte del planeta. El apodo es en honor al pez esturión que abunda durante el verano, especialmente en grandes lagos de Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, en esta ocasión también fue una luna azul estacional, una variación de la luna azul, que no fue. La luna azul ocurre cuando dos lunas llenas se presentan en un mismo mes. Sin embargo, esto no ocurrió en agosto.

Lo que pasó fue que habitualmente ocurren tres lunas llenas por estación, pero este verano en el hemisferio norte se alcanzaron a apreciar 4, por lo que se considera luna azul estacional.

Esto último no significa que la Luna se vio azul, “ese es sólo el término”, aclara la NASA.

Postales de la primera superluna del 2024

Fotógrafos y aficionados alrededor de todo el mundo captaron el momento en imágenes. Este año, ocurrirán exactamente 4 superlunas. La segunda ocurrirá el 18 de septiembre y, de hecho, serán consecutivas.

Después de la superluna de septiembre, la siguiente será el 17 de octubre y la próxima el 15 de noviembre.

The Full Sturgeon Moon, Blue Moon, Supermoon setting early this morning over DC. #DCwx pic.twitter.com/OtRerUL0HO — Jeff Norman (@dcsplicer) August 20, 2024

blue supermoon today, used binoculars & camera pic.twitter.com/bukufG7mx7 — ﷽ (@ri4ds) August 20, 2024

İstanbul ve Süper Ay. 🌕 pic.twitter.com/HYNb4lePRj — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) August 19, 2024

Mi humilde aportación de la superluna de anoche, la cámara no podía con tanta calidad 🙈 pic.twitter.com/8f8eBuoorI — Paula (@Pauu_0429) August 20, 2024

mau joinnn, ini foto supermoon semalam. pic.twitter.com/YWUTY8cJr2 — nyaah (@kanyaach) August 20, 2024

August 2024 #supermoon as fully illuminated, soaring over the temple of the Greek sea god Poseidon in Cape Sounion, Attiki, Greece @xipteras pic.twitter.com/ELB8ucB6DO — Nikolaos Pantazis (@nipan_51) August 20, 2024

supermoon blue (100x zoom s24 ultra) alias susah stabilinnya pic.twitter.com/6rAUEvviYG — panggil aja arif (@apakerif) August 19, 2024