Existen 4 planetas que no se incluyen en la enseñanza del sistema solar en colegios, sumando un total de 5 con Plutón. Astrónomos explican que estos "planetas enanos" son considerados planetas en estricto rigor, pero fueron excluidos de la categoría principal debido a tecnicismos y la posibilidad de que existan docenas más en la zona transneptuniana.

Existen 4 planetas de los que no se está hablando en las aulas a la hora de enseñar el sistema solar en el colegio, pero hay una razón por la que la comunidad astrónomo prefirió dejar a los niños fuera de esta discusión, limitando nuestro vecindario cósmico a solo 8 cuerpos celestes.

En realidad, son 5, pero uno ya es bastante conocido: Plutón. Este “planeta enano” se consideró por muchos años, pero tras un amplio debate sobre su tamaño, en 2006 expertos de todo el mundo decidieron que finalmente quedaría fuera de los 8 conocidos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Resulta que los “planetas enanos”, si bien están lejos y son pequeños, sí son planetas en estricto rigor. “Es una forma de decirlo. Bueno, se llama planeta cualquier cosa que gire en torno de una estrella”, explicó el astrónomo nacional, José Maza, en una entrevista con BiobioChile.

¿Por qué algunos planetas no se enseñan en el colegio?

Sus tamaños no son totalmente influyentes en la decisión sobre si son o no son planetas. Por ejemplo, dijo el profe Maza, algunas lunas de Júpiter, son muy parecidas a Mercurio, pero no giran en torno al Sol, sino, en torno a un planeta, por lo que se consideran satélites.

Plutón, en cambio, es mucho más pequeño, pero gira alrededor del Sol. La razón por la que lo “echaron”, explica el astrónomo, de la categoría “planetas”, tiene que ver más con tecnicismos.

“El problema por el cual echaron a Plutón de la categoría de planeta, es que descubrieron otros objetos que eran del porte de Plutón y que los descubridores insistieron en que eran tres nuevos planetas. Pero existe la sospecha de que en toda esa zona de los objetos transneptunianos que están más allá de Neptuno, puede haber docenas de objetos como esos que no se han descubierto todavía“, explicó.

Esto significó un problema porque “si los dejamos entrar, el sistema solar se iba a llenar con 80 planetas”, sentenció.

De acuerdo con el profe Maza, en 2006 en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (UAI) en Praga, los astrónomos decidieron no enseñar los planetas enanos descubiertos.

“A los niños de todo el planeta Tierra les iban a enseñar todos esos planetas y que se los aprendieran de memoria. Entonces dijeron ‘miren, paremos la cosa, es cierto, si Plutón es un planeta, estos otros también deberían ser planetas, pero es que a ninguno le da la categoría"”, planteó el astrónomo.

Además, lo que diferenció a estos otros 4 planetas enanos de Plutón, es su órbita. Según la NASA, para que un objeto se considere planeta como tal, deber ser “lo suficientemente grande como para que su gravedad elimine cualquier otro objeto de tamaño similar cerca de su órbita alrededor del Sol”.

Los 4 planetas desconocidos del sistema solar

De acuerdo con la NASA, los planetas enanos reconocidos a la fecha, en orden de su distancia con el Sol, son: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris.

Sin embargo, la UAI “afirma que puede haber muchos más planetas enanos –quizás más de cien– esperando a ser descubiertos”, destaca la agencia espacial.

Ceres está más cerca que Plutón y es el objeto más grande descubierto en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Además, es el único que se encuentra en el sistema solar interior.

La sonda espacial Dawn de la NASA visitó a Ceres en 2015 y determinó que Plutón es 14 veces más masivo que él. Desde que fue descubierto ha sido objeto de historias de ficción y se consideraba un asteroide hasta que lo clasificaron como planeta enano en 2006.

Haumea, por su parte, se caracteriza por su forma ovalada y se encuentra en el Cinturón de Kuiper, una región llena de objetos helados más allá de la órbita de Neptuno. Fue descubierto entre 2003 y 2004, está a 43 unidades astronómicas del Sol y su diámetro mide solo 1.740 kilómetros.

Makemake también está en el Cinturón de Kuiper, igual que Plutón y Haumea. Es ligeramente más pequeño que Plutón y desde la Tierra es el segundo objeto más brillante que puede observarse con telescopios. Su órbita es tan amplia que tarda 305 años terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol.

Por último, Eris, es el planeta enano más lejano, tanto que está más allá del Cinturón de Kuiper, está a 10.000 millones de kilómetros lejos del Sol y tiene unos 2.400 kilómetros de diámetro ecuatorial, igual que Plutón. Además, contiene una pequeña luna llamada Dysnomia.