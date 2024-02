Este jueves se confirmó que la misión Odiseo logró posarse con éxito sobre la superficie de la luna. Esto marca el regreso del hombre a la luna luego de cincuenta años desde el Apolo 17.

De acuerdo a la BBC, la nave tocó la superficie del satélite natural este jueves, una semana después de su despegue en Florida.

Odiseo representa la primera misión privada enviada por Estados Unidos a la luna, luego de medio siglo.

“Houston, Odiseo ha encontrado su nuevo hogar”, confirmó el director de la misión, Timothy Crain, tras unos minutos en los que se perdió la comunicación y los controladores no recibían una señal por parte de la nave.

“Hoy, por primera vez en más de medio siglo, Estados Unidos ha regresado a la Luna”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, poco después de comprobado el descenso de Odiseo.

El proceso de aterrizaje no estuvo exento de contratiempos. Según se informó durante la transmisión, la herramienta de Intuitive Machines que iba a ser usada como orientación durante el descenso no funcionó y la compañía se vio obligada a usar un instrumento de la NASA.

