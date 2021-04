El miércoles la NASA y SpaceX anunciaron que el lanzamiento del vuelo tripulado hacia la Estación Espacial Internacional de este jueves, fue retrasado debido al mal tiempo.

La agencia espacial norteamericana detalló que el despegue desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, finalmente quedó programado para el viernes a las 05:49 hora local, misma hora que en Chile.

Específicamente, la misión de SpaceX llevará a cuatro astronautas a la ISS en su segunda misión de rutina desde que Estados Unidos retomó sus vuelos espaciales tripulados, y será el primero con un europeo.

En la misión, bautizada Crew-2, participan los astronautas estadounidenses Shane Kimbrough y Megan McArthur, junto al miembro de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) Akihiko Hoshide y el integrante francés de la Agencia Espacial Europea (ESA) Thomas Pesquet.

Este es un nuevo e importante paso para Space X, compañía de Elon Musk que ha logrado establecerse como el proveedor de transporte favorito de la NASA.

De hecho, el viernes 16 de abril la NASA ya había dado a conocer que había elegido a SpaceX para que sus astronautas alunizaran en la Luna en un futuro, todo un hito considerando que la última vez que el ser humano estuvo en la superficie lunar fue en 1972.

El contrato, por un valor de 2.900 millones de dólares, comprende el prototipo de la nave espacial Starship, el cual se está probando en las instalaciones de SpaceX en el sur de Texas.

Este acuerdo significó nuevamente un enorme logro para Musk, ya que terminó imponiéndose ante importantes firmas como Blue Origin, de Jeff Bezos, y al contratista de Defensa Dynetics para ser el único encargado del desarrollo del sistema de aterrizaje humano integrado.

Lo llamativo, es que la NASA usualmente elige a más de una compañía para este tipo de misiones, debido a la posibilidad de que alguna falle.

SpaceX y su historia de logros… aunque también de excentricidades

SpaceX es una compañía de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial que fue fundada en 2002 por Musk, un magnate nacido en Sudáfrica cuya personalidad dista mucho de la que acostumbramos a ver en un CEO de este tipo de empresas.

Acostumbrado a decir lo que piensa, y a ejecutar sus ideas más ambiciosas, sin importar lo excéntricas que pueden llegar a ser, el empresario creó la firma para así ayudar a disminuir los costos de los viajes espaciales y facilitar una futura colonización de Marte.

Pese a los comentarios de sus críticos, Musk -dueño de la segunda fortuna más grande del mundo con 174 mil millones de dólares- ha sido capaz de ejecutar notables avances ligados a la industria espacial.

Uno de los primeros logros de SpaceX fue el desarrollo del primer cohete de combustible líquido, financiado por privados, en alcanzar la órbita (2008). Nos referimos a Falcon 1, el cual luego de ser empleado en cinco misiones, finalmente fue reemplazado por el cohete Falcon 9.

Posteriormente, en 2010, se convirtió en la primera compañía privada en lanzar una nave (Dragon) a órbita y luego recuperarla. Dos años más tarde, Dragon se transformó en la primera nave comercial en atracar con éxito en la Estación Espacial Internacional.

En 2018, Musk realizó una de las maniobras publicitarias más extravagantes que alguna vez se haya visto: aprovechó el lanzamiento de Falcon Heavy, el cohete más potente del mundo y que pertenece a la compañía SpaceX, para enviar al espacio un automóvil eléctrico Roadster de Tesla, compañía de la cual también es propietario.

El vehículo enviado es de color rojo cereza, en alusión a la idea de llevar gente a Marte, y cuenta con un maniquí al volante bautizado como ‘Starman’.

Lo interesante es que a través del sitio Where is Roadster se puede hacer un seguimiento casi en tiempo real del automóvil. No se sabe con certeza qué es lo que pasará con él, aunque lo más probable es que se estrelle con un asteroide o satélite.

Pero eso no es todo, ya que otro de los anhelos de Musk es el de brindar un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo mediante una gigantesca red de satélites.

Es bajo esta premisa que nació el proyecto Starlink, mediante el cual se han lanzado hasta la fecha más de 1.400 satélites, manteniendo un veloz ritmo de lanzamientos ya que Musk planea completar solo este año calendario la meta de más de 1.500 satélites puestos en el espacio.

Lo llamativo es que dentro de este ambicioso plan en desarrollo, Chile aparece como un país clave para Musk. Por lo mismo, Starlink probará su innovadora tecnología de internet satelital en diversos lugares de nuestro país durante los próximos meses.

De hecho, Starlink Chile y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) han estado trabajando desde 2020 en un programa piloto para hacer las primeras pruebas. La filial nacional de la firma ha escogido zonas aisladas de las comunas de Caldera, Coquimbo, Pudahuel, Talca, Puerto Saavedra y Puerto Montt.

Cabe señalar que el primer test tripulado de SpaceX realizado en mayo de 2020 puso fin a nueve años de dependencia estadounidense de los cohetes rusos para viajar a la Estación Espacial Internacional luego de la desaparición del programa de transbordadores espaciales “Shuttle” en 2011.

El vuelo de este viernes usará una vez más el cohete propulsor utilizado en la misión Crew-1 -la primera- y la cápsula Crew Dragon será la misma que se usó en la misión de prueba.

Los cuatro astronautas -Pesquet, McArthur, Kimbrough y Hoshide, coincidirán durante unos días con la tripulación del Crew-1 antes de que el primer equipo regrese a la Tierra tras su misión de seis meses.

Y un dato curioso: con tres rusos a bordo, la estación estará extrañamente visitada, con 11 personas. Todo esto gracias a SpaceX y la ambiciosa personalidad de Musk. ¿Qué avances logrará en el futuro? El abanico de posibilidades es amplio. Por mientras, sólo nos queda disfrutar de estos hitos.