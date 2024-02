Exnotero Branko Karlezi defiende pifias del "Monstruo" de Viña: "Enchúfense un poco"

El periodista Branko Karlezi cree que tolerar las pifias es parte de ser artista.

Tras el bochornoso momento que vivió la actriz y comediante Javiera Contador sobre el escenario de la Quinta Vergara en la segunda jornada del Festival de Viña, muchos artistas y creadores de contenido salieron en su defensa señalando que las pifias son una falta de respeto.

Por ejemplo, su colega Sergio Freire dijo hoy en conferencia de prensa que opina que “la pifia es una falta de respeto”, pero que lamentablemente “es parte de la idiosincrasia del chileno, es parte de los festivales, como que se comunican así”.

Más tajante, fue la tiktoker española Yurema Belloso, calificó los abucheos como “falta de humanidad” y dijo que espera que algún día desaparezca el “Monstruo” y que cuando alguien se atreva a pifiar a un artista sea sacado del lugar “por salvaje”.

Y así muchos otros han opinado públicamente que la pifia debería erradicarse.

No obstante, el conocido periodista y exnotero de matinales, Branko Karlezi, tuvo una opinión diferente al respecto.

“Estaba viendo las declaraciones de la Javiera Contador por las pifiaduras en el Festival de Viña y otros artistas y gente -que imagino es muy joven- decían que a un artista nunca se le pifea, que a un artista se le respeta”, comenzó diciendo en un video en su cuenta de Instagram con la leyenda: “La extrema sensibilidad de estos tiempos…”

En su opinión, “cuando alguien elige ser artista, está dispuesto a las reglas del juego, a jugarlas, y si al público no le gusta o aplaude o pifea y especialmente en el Festival de Viña, que es el corazón del monstruo”, expresó, agregando que sabe que esto puede ser “duro”.

“Decir que esto no se hace, ¿de qué estamos hablando?, las generaciones nuevas que son terriblemente sensibles… es como decir ‘yo me quiero enamorar, pero no que me duela el corazón, no quiero sufrir’. Enchúfense un poco”, remató.

Y tú, ¿qué opinas?