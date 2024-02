"Que desaparezca el monstruo de Viña": española desata debate al criticar a público de Festival

"Espero y deseo que algún día esta hueá se acabe, que el famoso 'Monstruo de Viña' desaparezca y que llegue el día que a una sola persona se le ocurra abuchear y lo echen por salvaje", dijo la conocida tiktoker española residente en Chile, Yurema Belloso.

La conocida tiktoker española residente en Chile, Yurema Bellosso, conocida por un video viral donde cuestionaba el sistema de propinas, desató un nuevo debate en internet al cuestionar el comportamiento del llamado “Monstruo” del Festival de Viña.

Yurema publicó una secuencia donde se le ve visiblemente molesta y cuya leyenda al pie dice: “Qué falta de humilde y de respeto, que se acabe ya este sistema de burla a la gente”.

Recordemos que se le llama “Monstruo” al público del Festival de Viña del Mar, por su reacción “implacable” con los artistas cuando no son de su agrado, manifestándose principalmente con gritos y abucheos masivos, o “pifias” como le decimos en Chile.

“Como siempre y todos los años, el monstruo de Viña se hace presente y yo aquí me voy a descargar”, comienza diciendo la española.

“Me parece una auténtica falta de respeto, una auténtica vergüenza, lo que anoche vivió esta artista””, dijo refiriéndose a la situación vivida por la actriz y comediante Javiera Contador, quien enfrentó el descontento del público.

Belloso dijo que no conocía a Contador, pero que no le hacía falta conocerla para darse cuenta de “lo mal que lo estaba pasando arriba de ese escenario mientras la gente la abucheaba”.

“Yo no entiendo como al día de hoy, a las alturas a las que estamos se siga avalando al Monstruo de Viña, se siga avalando básicamente el bullying y la violencia verbal, las redes sociales bombardeando a memes y comentarios brutalmente a esta persona”, expresó.

“¡Hasta cuando chucha vamos a estar con este nivel de odio, de bullying y burla!”, expresó enojada.

“Que llegue el día que a una sola persona se le ocurra abuchear y lo echen por salvaje”

Previendo las críticas de los usuarios, la tikoker dijo que la justificación de la “tradición” no le parece aceptable.

“Y si me viene algún imbécil a decir ‘es que es una tradición’, ya te digo yo por dónde me paso tu tradición porque en mi país una de las tradiciones es clavarle espadas a un animal al frente de todos ¿y por eso yo lo tengo que avalar? ¿que acaso no soy una persona que tiene conocimiento y ve que eso está mal?”, manifestó.

Para Yurema, esto los abucheos son “una falta de humanidad, es una falta de empatía, es una falta de absolutamente de todos los valores que deberían estar hoy más que nunca presentes”.

“Ver a una persona acorralada a insultos, abucheos, a gritos, es vergonzoso”, añadió.

Finalmente, indicó que anhela que algún día este comportamiento del público de Viña deje de ser avalado e incluso usó un chilenismo para expresarlo.

“Espero y deseo que algún día esta hueá se acabe, que el famoso ‘Monstruo de Viña’ desaparezca y que llegue el día que a una sola persona se le ocurra abuchear y lo echen por salvaje”, puntualizó.

Opiniones divididas

Su crítica desató opiniones divididas entre los seguidores de la española y otros usuarios de la plataforma. Mientras algunos manifestaron estar en total acuerdo con ella, otros indicaron que no entendía la dinámica del Festival de Viña.

“Por favor Yurema, lidera una campaña Anti-Monstruo de Viña, comparto tu misma opinión”, dijo uno de los usuarios que la apoyó, mientras del otro lado, un cibernauta opinó que “todo artista que se sube a ese escenario sabe a lo que se expone y ella mejor que nadie sabía”.

