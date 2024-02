"Tengo la cabeza hecha una papa": Javiera Contador contuvo el llanto durante conferencia de prensa

"Me voy a poner a llorar apenas salga... pero me quedo con lo que dije en el escenario, que me salió del corazón", dijo la actriz.

Si su rutina fue dura, la conferencia de prensa que le siguió pareció serlo aún más. Javiera Contador se enfrentó a las preguntas de la prensa tras ser salvada a última hora de ser devorada por el “Monstruo” gracias a sus compañeros de la serie “Casado con Hijos”.

Consultada sobre si la aparición de la “Familia Larraín” era un as bajo la manga en que caso de que, justamente, su rutina no calara en el público, Contador aseguró que en realidad se pensó como una sorpresa para el público.

“Lo pensamos antes como una sorpresa porque sabemos que el público los quiere mucho. Pensamos en que podíamos hacer algo que fuera un regalo para la gente, pensando que el escenario iba a ser otro. Grabamos ‘Casado con Hijos’ hace 17 años y fue súper raro… les agradezco mucho. Uno se siente acompañado. Me sentí querida”, afirmó.

Ante la pregunta de si, considerando su exitosa presentación de 2020 y el fracaso de la actual, volvería a intentarlo por tercera vez, no quiso aventurar una respuesta temprana.

“Si es por como me fue ahora, obvio que no. Pero son circunstancias. Tendría que mentirte porque ahora no tengo la cabeza fría, tengo emociones y sensaciones. Tengo la cabeza hecha una papa”, confidenció conteniendo el llanto.

Finalmente, la actriz relató que el momento sobre la Quinta Vergara fue muy difícil, y deslizó una crítica a la prensa por “amplificar” su fracaso en el festival de Coihueco.

“Me voy a poner a llorar apenas salga… pero me quedo con lo que dije en el escenario, que me salió del corazón. Comentábamos que cuando hay mucha gente continuar es muy difícil. Cuando hay un sector que quiere que una persona se vaya, pero uno siente la energía de las personas adelante, es lindo pero muy feo a la vez. Siento que la lección no la tengo todavía”, indicó.

“Hay momentos de mucha odiosidad en general. Me pasó con lo de Coihueco. La prensa lo agrandó mucho. Puede que haya influido, pero siento que también estamos en tiempos en que hay que elegir… bueno, en una semana, un mes o un año te voy a poder decir lo que aprendí”, sentenció.