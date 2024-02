Javiera Contador no acudió al backstage tras polémica rutina: Rayén Araya deslizó crítica

Rayén Araya hizo un indirecto descargo sobre las chances brindadas a Contador, haciendo hincapié en que si bien en otros casos el público es inclemente con los humoristas, en este caso "sí le dieron varias oportunidades".

La extraña rutina de Javiera Contador, carente de hilo conductor y salvada únicamente por sus excompañeros de “Casado con Hijos”, tuvo unas víctimas imprevistas: los animadores del backstage.

Esto porque tras bajar del escenario, la actriz no acudió a conversar con ellos después de los difíciles momentos que le tocó pasar en la Quinta Vergara, obligándolos a rellenar durante el tiempo que normalmente se dedica a las entrevistas.

Las dos parejas expresaron sus palabras de apoyo a la humorista, justificando las carencias de su actuación en el público que le dejó Andrea Bocelli y su valentía por presentarse en un día con públicos tan diversos como los fans del italiano y los del grupo argentino Miranda.

Sin embargo fue Rayén Araya quien hizo un indirecto descargo sobre las chances brindadas a Contador, haciendo hincapié en que si bien en otros casos el público es inclemente con los humoristas, en este caso “sí le dieron varias oportunidades”.

“Muchas veces se culpa bastante al público de no escuchar o de no tolerar. Aquí hubo bastante tiempo de acompañar. Hubo personas que la alentaron para que ella pudiera tomar un respiro, que pudiera soltar los nervios para avanzar. Entonces habitualmente hay muchas criticas al publico, pero en este caso hubo bastante tiempo para repuntar, lo que sin embargo no ocurrió”, criticó sutilmente la conductora.

Tras improvisar sus análisis, los conductores del backstage y el social media dieron paso nuevamente a los animadores oficiales para continuar con la competencia internacional.