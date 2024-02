El comediante, que se presentará en la tercera jornada del festival, reveló la reacción de sus colegas de la industria a la presentación de Javiera Contador en el certamen.

Luego del desafortunado paso de Javiera Contador por el Festival de Viña, su colega, Lucho Miranda, se refirió a cómo fue la reacción de sus compañeros en el grupo de WhatsApp que comparten.

Fue de hecho Luis Slimming quien reveló que todos los comediantes que pisaran la Quinta este año se reunieron en un grupo de chat en la previa al certamen. En él, aseguró, se dedican a enviarse apoyo antes de sus presentaciones, tal fue el caso de Alison Mandel, quien triunfó en la primera jornada de festival.

Ahora, de acuerdo al humorista que se presentará este miércoles en la Quinta Vergara, sus colegas se congregaron nuevamente en el mencionado chat tras la desafortunada participación de Contador.

“Estuvimos hablando de la situación, comentándola, dando apoyo, si al final eso es lo que más se necesita, darle apoyo, decirle que es una excelente comediante, que es muy talentosa. Yo personalmente la admiro mucho, entonces (le dimos) ese apoyo, ese cariño”, desclasificó en una conferencia de prensa a la que asistió BioBioChile.

El humorista también se refirió al desempeño de la comediante en el escenario de Viña, ante lo que afirmó: “Siento que las palabras que dijo Javiera en el escenario fueron bacanes. Al final una pifia, un show malo, no la define como comediante”.

“Ella lleva 30 años siendo comediante, entonces una situación puntual no define su carrera”, afirmó.

A su vez, Lucho Miranda comparó el traspié con su propia carrera: “Como a mí, me vaya bien o me vaya mal, no va a definir mi carrera. Son varios escenarios donde yo quiero estar. Yo sé que Viña es muy importante y va a ser un cimiento para todo lo que viene después, pero no es decidor“.

Cabe mencionar que la presentación del comediante está programada para este miércoles 28, donde compartirá escenario con el puertorriqueño Mora y la brasileña Annita.