Neme lanza dura crítica a animadores de Viña 2024 por fracaso de Javiera Contador: "Un error brutal"

El conductor de Mucho Gusto expresó una crítica a la producción de Viña, dejando entrever que los animadores no manejaron los ánimos en la Quinta Vergara.

Javiera Contador fue la primera víctima del ‘Monstruo’ en Viña 2024, con una rutina que nunca pudo afianzar sobre el escenario. Con el paso de las horas vinieron los comentarios, defensas y cuestionamientos.

Durante la mañana fue José Antonio Neme quien expresó una crítica respecto a lo ocurrido con el humor en la segunda jornada. El animador evitó ser severo con Contador, pero sí lo fue con los animadores: María Luisa Godoy y Pancho Saavedra.

Crítica a animadores por Javiera Contador

Sin ir más lejos, el comunicador dejó entrever que los presentadores pudieron haber manejado de mejor forma los ánimos del público en la Quinta Vergara, tras el espectacular show de Andrea Bocelli.

“Ayer era claro que iban a exigir más de una gaviota, entonces yo creo que la producción del Festival de Viña del Mar expuso a Javiera Contador. Era inevitable lo que pasó; su rutina no la pudo desarrollar”, detalló.

“Fue un error brutal, tú tienes una presentación sublime y le dices al público ‘no, no tenemos más premios’. No pues, estás provocado al público. Perdón que lo diga”, agregó.

Hay que señalar que, en conferencia de prensa, Javiera Contador no pudo aguantar las lágrimas.

“Si es por como me fue ahora, obvio que no. Pero son circunstancias. Tendría que mentirte porque ahora no tengo la cabeza fría, tengo emociones y sensaciones. Tengo la cabeza hecha una papa”, indicó en ese momento.