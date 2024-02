Dos icónicas bandas y el debut de un humorista: ¿qué artistas estarán esta noche en Viña 2024?

Esta noche en Viña, será el turno de dos reconocidas bandas: una latina y otra australiana. Por el lado del humor, un conocido comediante tendrá su debut en el festival latino más grande.

La noche de este lunes, el Festival de Viña destacó tras la impresionante presentación de Andrea Bocelli. La jornada, sin embargo, dejó un saldo desequilibrado, pues posterior a la salida del italiano, la rutina de Javiera Contador no convenció a un público que quería seguir disfrutando a Bocelli.

Por último, la intensa pero acotada presentación de Miranda! hizo bailar a la Quinta que se quedó hasta el final del show. ¿De qué artistas será el turno esta noche en Viña?

¿Qué artistas estarán esta noche en Viña 2024?

En concreto, la jornada de Festival de este martes será abierta por la banda mexicana, Maná. Esta ocasión implica la quinta participación de los intérpretes de Mariposa traicionera en Viña.

Por el lado del humor, Luis Slimming intentará hacer reír al monstruo. Recientemente, el comediante confesó haber cambiado su rutina para esta presentación debido a situaciones ocurridas en las últimas semanas.

Para el cierre, se espera la presentación de la banda de rock australiana, Men at Work, reconocidos por sus clásicos éxitos como Who Can It Be Now?, Be Good Johnny y Down Under, entre muchos otros.