Luis Slimming confirma cambios en su rutina para Viña 2024 tras últimos eventos: "Teníamos que pulir"

El comediante aseguró que adaptó su rutina para Viña 2024.

Luis Slimming subirá al escenario de Viña 2024 el próximo martes, en una noche donde además estarán Maná y Men at Work. El comediante llega precedido de show donde no logró convencer del todo, en Chile Chico.

Es por eso que, en la conferencia previa a su espectáculo, ‘Don Comedia’ aseguró que ha efectuado cambios a su rutina.

“La rutina se fue armando durante el año, porque había chistes que teníamos que pulir, el orden también influye. A veces un chiste queda mejor después de haber dicho otro, entonces esto está en constante evolución”, indicó.

“De hecho la comisión me fue a ver varias veces antes de decirme oficialmente antes que confirmaran. Desde que me oficializaron, hasta ahora, también han habido cambios”, agregó.

En este sentido, Luis Slimming aseguró que situaciones ocurridas en las últimas semanas lo llevaron a tomar la decisión.

“Han pasado cosas en los últimos meses que me hicieron cambiar algunos chistes. Yo no soy actor, entonces a mí me cuesta mucho memorizar algo y relatarlo, yo soy más de conversar en el escenario”, señaló.

“Siempre hay un texto atrás, pero habrá evolución. Siempre habrá mucha improvisación, a veces a uno se le ocurre un chiste en el escenario y lo tira no más. Ese es un salto emotivo que a veces cae bien y a veces cae mal”, concluyó.

Hay que señalar que, en Chile Chico, el humorista recibió varias pifias de parte del público, por lo que debió dejar el escenario algo cabizbajo.

“Saliendo de mi zona de confort. Así me preparo. Tratando de llegar a otros públicos, y en esa búsqueda, pasan esas cosas, pero para eso mismo fui, para aprender”, indicó semanas atrás a BioBioChile.