Ruffinelli defendió a Javiera Contador, pero usuarios recordaron tuits donde lapidó a Meruane en 2016

Javiera Contador tuvo un mal paso por Viña 2024, donde no convenció con su rutina y fue presa de los nervios, con el paso de las horas famosos y humoristas han salido a apoyarla, entre ellas Bernardita Ruffinelli.

En su cuenta de Twitter, la comediante fustigó las pifias que recibió su colega en la Quinta Vergara, asegurando que se había tratado de Bullying.

“Nos quejamos y nos duele ver niños haciendo bullying y siendo crueles en colegios, pero avalamos y celebramos a 15mil adultos haciendo lo mismo a grito pelao en la tele. 15 mil contra 1″, indicó.

“No me gusta eso del Monstruo de Viña, mata lo lindo de hacer comedia. Subirte a ese escenario no debería sentirse como una lucha frente al público q quiere verte caer, y a ver si logras hacerlos reír. Lo lindo es entrar en comunión, querer reír juntos, querer estar en sintonía”, agregó.

No me gusta eso del Monstruo de Viña, mata lo lindo de hacer comedia. Subirte a ese escenario no debería sentirse como una lucha frente al público q quiere verte caer, y a ver si logras hacerlos reír. Lo lindo es entrar en comunión, querer reír juntos, querer estar en sintonía

— RUFFINELLI (@bruffinelli) February 25, 2024