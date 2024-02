Diana Bolocco se mostró a favor de realizar Viña 2024, tras la tragedia: "Lo más sabio era continuar"

La animadora aseguró que, teniendo en cuenta los futuros ingresos para la comuna, el evento debe seguir en pie.

Viña del Mar fue foco de una tragedia de proporciones a inicios de febrero, producto de incendios forestales que dejaron cientos de víctimas fatales. La gravedad de la situación tuvo en jaque la realización de Viña 2024, pero con el paso de los días este parece estar confirmado.

BioBioChile tuvo la posibilidad de conversar con Diana Bolocco, animadora que en años anteriores ha estado ligada a la transmisión del evento, quien entregó su parecer respecto a esta situación.

Para la comunicadora, fue una buena decisión perseverar en la realización del evento, teniendo en cuenta el punto de vista económico.

“Yo entiendo el tema del estado anímico y entiendo que la prioridad gira en torno al cuidado de las familias, pero también entiendo que realizar el Festival significa un ingreso muy grande para la municipalidad de Viña del Mar, en dinero”, aseguró.

Diana Bolocco sobre Viña 2024

Asimismo, Bolocco planteó que una cancelación de Viña 2024 podría haber traído perjuicios económicos para los organizadores.

“Considerando eso, me parece que lo más sabio es seguir adelante con esta versión, que ingresen los recursos que necesita la municipalidad. Me parece, además, que por los plazos el cancelar un evento así genera más pérdidas, me imagino que hay multas de por medio”, expresó.

“Debe haber un montón de contratos firmados y cláusulas de que, si se cancela el evento, se pueden pagar multas altísimas. Entonces, me parece que este es el momento en que la Municipalidad necesita recaudar el mayor dinero posible para ir en ayuda de la reconstrucción”, agregó.

Por lo pronto, la actual periodista de Chilevisión instó a seguir con los aportes y ayudas hacia la Ciudad Jardín, que vive días duros.

“Nunca lo esfuerzos son suficientes, sobre todo después de una catástrofe de estas proporciones, pero hay muchas personas preocupadas dedicadas a juntar recursos, un montón de fundaciones. Todos los esfuerzos se necesitan. Me parece que lo más sabio era continuar”, concluyó.

Hay que señalar que, desde la Armada, estipularon que el festival podría realizarse tomando una serie de aspectos de seguridad.