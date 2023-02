Daniel Alcaíno habla de las pifias en Puente Alto a días del debut en Viña: "No era nuestro público"

En diálogo con Andrés Caniulef en "Mucho Gusto", Daniel Alcaíno habló de su polémico paso por el Festival de Puente Alto y de las lecciones que sacó en limpio de cara a su arribo a Viña del Mar.

En entrevista con el matinal “Mucho Gusto”, y a horas que se confirmara la parrilla completa de artistas de Viña 2023, el actor Daniel Alcaíno se refirió al inminente debut de Yerko Puchento ante el “Monstruo”, pero también a las pifias recibidas la semana pasada en el Festival de Puente Alto.

“Como cuatro veces nos invitaron, formalmente… En Chilevisión (estuvimos negociando), pero no llegamos a acuerdo económico”, comentó el intérprete sobre los infructuosos esfuerzos por llevarlo a la Quinta Vergara.

“Lo que me dio confianza esta vez, tanto de TVN como de Canal 13, es que vieron la rutina y les gustó. Nos hicieron sugerencias, pero en el sentido de ser más asertivo, no de ser censurado, y eso me gustó mucho”, agregó. “Esta es la mejor versión de Yerko”, dijo.

Sobre las pifias recibidas en Puente Alto, Alcaíno reconoció que “todo es aprendizaje, lo que estamos hablando es aprendizaje. Independiente que no era nuestro público, independiente de que el sonido era pésimo y no se veían las pantallas de los lados. Independiente de que la gente estaba parada en Puente Alto. Nos vendieron otro festival”.

“Había niños esperando traperos. No era el grupo etario al que nos dirigimos. Por eso estamos muy preocupados de cuál es la parrilla del día del festival, de tener gente de entre 40, 50 o 60 años”, confesó.

A su vez, aseguró que lo más probable es que se presente el lunes 20 en Viña 2023, a pesar que desde producción aún no ratifican la programación de los comediantes para cada jornada.

“Es el escenario más probable, porque ha habido muchos cambios. Y si me cambian y es para mejor, con cantantes más ad hok a mi rutina, yo feliz”, dijo.

Consultado por las reacciones al contenido político de su rutina, y de su relación de amistad con el presidente Boric, Alcaíno aseguró que esto no será problema al momento de encarar al “Monstruo”: “Aunque sea mi amigo, capaz que me desconozca después de la rutina, porque la gente es sensible con eso”.