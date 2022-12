"Nuestra historia termina": Benzema se retira de la selección de Francia tras no jugar en Qatar 2022

Karim Benzema anunció su retiro de la selección francesa: Esto un día después de la final del Mundial de Qatar, donde Los Bleus cayeron ante Argentina

El delantero Karim Benzema anunció este lunes y en redes sociales la decisión de retirarse de la selección francesa, luego de no poder jugar el Mundial de Qatar 2022 por una lesión en la previa.

El goleador del Real Madrid puso punto final a su etapa con Los Bleus tras 97 partidos, 37 goles y una Nations League.

“He hecho esfuerzos y errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba”, señala el jugador sobre una foto vestido con el uniforme de la selección francesa“.

El adiós de Benzema se da en el día de su cumpleaños y luego de la fuerte sacudida del equipo de Didier Deschamps en la final de la Copa del Mundo, donde cayó por penales ante la selección de Argentina.

El atacante de 35 años quedó descartado por lesión del seleccionado galo, a pocas horas del inicio de Qatar 2022. Pese a recuperarse rápido y estar en condiciones de ser considerado en la fase final del certamen, incluso jugando algunos amistosos por los ‘merengues’, el jugador no apareció nunca en los planes del DT.

Incluso, la prensa mundial apunta a una mala relación entre Deschamps y Benzema, luego que este último no enviara -hasta antes de la final- ningún mensaje de aliento a sus compañeros.

De esta manera, la única cita mundialista de Karim fue la de Brasil 2014. No fue convocado ni en Sudáfrica 2010, por decisión técnica, ni en 2018, por motivos extradeportivos.