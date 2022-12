FIFA sanciona a la voz de Argentina del Mundial tras incidentes con Países Bajos: un video lo delató

La FIFA impuso la primera sanción para Argentina, tras lo incidentes protagonizados junto a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Uno de los compromisos más intensos en el Mundial de Qatar, fue el cruce entre Argentina y Países Bajos que cada vez se convierte más en un clásico internacional.

Lo cierto es que el compromiso no estuvo exento de polémicas y durante el trámite del partido, como posterior a la victoria en penales de la ‘Albiceleste’ y la eliminación de la selección europea, continuaron los problemas entre ambos conjuntos.

Es por eso, que la FIFA tomó cartas en el asunto y ya realizó la primera sanción que recae en la voz de los estadios que representaba a Argentina, el influencer trasandino, Gerónimo Benavides, popularmente conocido como Momo.

El streamer fue designado por la AFA como la voz designada para los duelos de la ‘Scaloneta’. Su función básicamente era motivar a los hinchas en los estadios, anunciar las formaciones, relatar antecedentes de los enfrentamientos y gritar los goles, entre otras cosas.

Sin embargo, esto no pasará más, luego de la determinación del ente regulador del fútbol internacional, tras los cánticos e insultos que realizó luego del pase a la semifinales de su selección.

La FIFA lo destituyó de sus funciones en Qatar

Está noticia la dio a conocer el propio influencer trasandino en su cuenta de Twitter, donde señaló: “Desgraciadamente, la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juegue la selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”.

Desgraciadamente hoy la Fifa me comunico que no seré mas la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raiz de lo sucedido contra Paises Bajos.

Este hilo solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón — Momo (@momorelojero) December 11, 2022

Una vez que conoció la determinación de la organización en Medio Oriente, trató de explicar lo ocurrió con una pieza audiovisual que subió a sus redes en donde expresa que “no hubo nada raro, no insulté a nadie, no me agarré a piñas con nadie, no tiré nada, no me metí donde no debía. No pasa por ahí”.

“Lo van a entender cuando termine el Mundial. Pero da bronca porque hoy Argentina es el foco del odio. Dirán que no respeté los protocolos, y es cierto. Decir los apodos de los jugadores, hacer que cante el estadio. Pero a ellos les sirvió, porque desde grupos hasta el partido con Países Bajos, hice exactamente lo mismo”, indicó.

Los insultos de Momo tras el compromiso entre Argentina y Países Bajos

Lo que catapultó su salida como la voz de la ‘Albiceleste’ del Mundial, fueron los descargos que realizó posterior a la clasificación a semifinales de su selección.

Como reacción tras instalarse entre los 4 mejores el evento internacional, Momo expresó: “Tenemos unos huevos enormes. Nos cagamos a todos nos que nos quieren cagar. Nos quiso cagar la FIFA y ahí lo tenés. Chau Holanda, andáte a la conchadetumadre”.