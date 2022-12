Weghorst, el "bobo" de Países Bajos, saca la voz tras ninguneo de Messi: "Solo quise darle la mano"

El neerlandés Wout Weghorst sacó la voz luego de ser tratado de "bobo" por Lionel Messi tras el duelo de cuartos de final de Qatar 2022.

Wout Weghorst, seleccionado de Países Bajos, sacó la voz luego de ser tratado de “bobo” por Lionel Messi tras el cruce entre Argentina y la ‘Oranje’ en los cuartos de final de Qatar 2022.

Tras el partido, que se definió mediante tiros penales a favor de la Albiceleste, al crack del Paris Saint-Germain se le vio con cara de pocos amigos discutiendo con el delantero neerlandés, autor de los dos goles de la ‘Oranje’.

“Qué mirás, bobo. Qué mirás. Andá para allá”, le dijo Messi a Weghorst quien, de acuerdo al trasandino, lo provocó y chocó intencionalmente en más de una ocasión.

Pero el neerlandés también dio su versión de lo sucedido. De acuerdo a Olé, el atacante del Besiktas de Turquía solo quería darle un saludo a la estrella de la Albiceleste.

“Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, afirmó Wout Weghorst.

“Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Fue realmente decepcionante”, añadió el delantero de Países Bajos.

Así trató Lionel Messi a Wout Weghorst: