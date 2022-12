El encontrón en camarines entre argentinos y neerlandeses con Kun Agüero al medio: "Cerrá el orto"

Un video muestra un encontrón entre jugadores de Argentina y Países Bajos luego de su duelo en Qatar, con el Kun Agüero defendiendo a Lionel Messi.

Argentina y Países Bajos tuvieron un final caliente en su duelo de cuartos de final de Qatar 2022, donde la Albiceleste se impuso mediante penales, y el último en dar detalles del bochornoso desenlace fue Sergio Kun Agüero.

El exdelantero del Manchester City fue testigo del “qué mirás, bobo” de Lionel Messi al neerlandés Wout Weghorst y, también, del entrevero que se vivió en los vestuarios luego del choque mundialista.

Por lo anterior, en diálogo con ESPN, el Kun salió en defensa de su otrora compañero en la Albiceleste y contó sobre las provocaciones del plantel de la ‘Oranje’.

“Era el 19, exactamente. Justo estábamos entrando y empezó a decir ‘eh, Messi, eh, Messi’. Y se dio vuelta Leo, lo mira y ahí le dijo eso. El chabón le decía ‘ven, ven’. Olvídate que ahí salté yo”, partió señalando Agüero.

“Le digo ‘cállate, cerrá el orto. ¿Para qué le hablás? Si sabés que estaba el tema caliente’. Le dije que se calle”, añadió el exdelantero.

Para concluir el tema, el Kun Agüero detalló que “él me dijo ‘no me digas que me calle’. Yo le digo: ‘Okey, no le hables a Messi’. Ahí no le habló más. ‘Okey, dame la mano, buena suerte’. Okey, listo, tómatela”.

El ’10’ de Argentina, por su parte, comentó luego del final del encuentro que “el 19 desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas. Me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, me gusta que me respeten también”.

Así fue el entrevero en camarines con el Kun Agüero como testigo: