Richarlison llora la eliminación de Brasil en el Mundial: "Creamos altas expectativas y fracasamos"

Richarlison fue uno de los puntos altos de Brasil en la Copa del Mundo que se disputa en Qatar, pero lamentablemente, fueron eliminados en los cuartos de final a manos de Croacia.

Richarlison, delantero de Brasil, lamentó la eliminación frente a Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ya que, consideró tenían “plantilla para ser campeones”, y eso hace que duela “más” y a él, personalmente, le dan “ganas de ir a un sitio y no volver nunca más”.

En sus declaraciones luego de la derrota, el delantero del Tottenham detalló: “Teníamos plantilla para ser campeones, eso es lo que más duele. A veces el fútbol es injusto con nosotros, lo dimos todo en el campo y por desgracia encajamos un gol al final, y ellos fueron mejores en los penaltis”, dijo en zona mixta con los ojos vidriosos.

“Es lo que he dicho, el fútbol a veces es injusto. Creamos, luchamos y conseguimos adelantarnos, pero con un disparo desviado… Ahora, no sé, es extraño. No lo sé. Es como si no te lo pudieras creer. Es ver a mi padre, que está ahí fuera, él también está triste. Vio que luchábamos. A todos los brasileños, me gustaría pedir disculpas a todos los que nos apoyaron”, comentó.

Por último, muy afectado manifestó: “Ahora tengo que ir a mi habitación a llorar. Me dan ganas de ir a un sitio y no volver nunca más. Soy jugador, pero soy aficionado en el campo. Así que este es un momento difícil”.

“Ahora tenemos que volver a casa. Por desgracia, la Copa no llegó. Creamos altas expectativas, pero por desgracia fracasamos. No hay mucho de qué hablar”, finalizó.