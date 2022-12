Exigen investigar muerte de periodista Grant Wahl en Qatar: "Recibió amenazas de muerte"

Una noticia que se encuentra latente en el Mundial de Qatar, es el reciente fallecimiento de Grant Wahl, uno de los periodistas más insignes de fútbol (soccer) de EEUU, quien murió en plena cobertura del partido de Argentina contra Países Bajos.

Según comentan sus compañeros de panel, el informador se desplomó sobre su asiento en el alargue del compromiso en el estadio Lusail. Aseguran que recibió asistencia médica inmediata en el recinto, pero nada pudieron hacer los servicios de urgencia para salvar su vida, comunicó la cadena deportiva ESPN.

Sin embargo, horas después de su lamentable deceso, han aparecido nuevos antecedentes a la luz, que podrían desatar un caos en la organización del Mundial de Qatar.

Hace algunos días, Wahl fue protagonista de una polémica al sostener un choque con guardias de seguridad durante el partido de Gales vs Estados Unidos el 21 de noviembre, quienes lo detuvieron durante 25 minutos por vestir una camiseta con la bandera multicolor de la causa LGBT.

Posteriormente, el propio involucrado manifestó que fue liberado y que se le pidió perdón de parte de la organización del Mundial por lo ocurrido.

Ahora, tras la muerte de Grant, su hermano, Eric Wahl, liberó un video en donde revela datos y su versión ante el fallecimiento de su familiar.

En Twitter, Eric señaló: “Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano simplemente haya muerto, creo que fue asesinado. Y sólo pido cualquier ayuda. Soy gay. Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo”.

Así también, un periodista reconocido a nivel internacional, Luis Omar Tapia, solicitó realizar una exhaustiva investigación, para esclarecer los motivos reales del fallecimiento de Gran Wahl, ya que destacó que el informador norteamericano, días atrás “escribió un articulo sobre la de muerte de un obrero y el Comité Organizador lo barrió bajo la alfombra”.

En lo publicado por Grant Wahl días atrás, se detalla la muerte de un obrero que participó en la construcción de los estadios para la cita planetaria, en donde puntualizó que “simplemente no les importa. Los organizadores de la Copa del Mundo de Qatar ni siquiera ocultan su apatía por las muertes de trabajadores migrantes, incluida la más reciente”.

NEW: World Cup Daily, Day 25. They just don't care. Qatari World Cup organizers don't even hide their apathy over migrant worker deaths, including the most recent one.https://t.co/WEKoMdSm3J

— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 8, 2022