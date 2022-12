Revelan valores en la actualidad que costarían algunos excracks del fútbol: Ronaldo lidera listado

Ronaldo Nazario de Lima, lidera el ranking elaborado por PlayRatings de The Sun, en donde determinaron cuántos costarían excracks de nivel Mundial, con los valores actuales del mercado de pases en todo el planeta.

En la actualidad del fútbol mundial, se manejan altas sumas de dinero para contratar a jugadores de nivel internacional. Conocido son los fichajes de Erling Halaand, Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, etc.

No obstante, queda una incógnita planteada, al querer conocer cuáles serían los valores de ex cracks del deporte, que ya no se encuentran en actividad, pero que eran excelsos jugadores, con grandes talentos, como Diego Maradona, Ronaldo Nazario, Gabriel Batistuta, Michel Platini, entre otros.

Ahora, un estudio de The Sun, PlayRatings zanjó esa duda, al realizar un ranking con los jugadores que brillaron en alguna edición del Mundial y cuánto costaría en la actualidad adquirir alguna de estas estrellas.

Ronaldo Nazario

Por ejemplo, el jugador que hubiese roto todos los registros en la historia, hubiese sido Ronaldo Nazario, quien vivió 4 participaciones en Mundiales, pero se quedó con el cetro en 1994 y 2002.

Según el estudio y análisis del medio citado, el ‘Fenómeno’, luego de su actuaciones en Corea-Japón 2002, le hubiese costado al Inter de Milán (equipo que lo adquirió en ese año), unos 383 millones libras esterlinas.

Diego Armando Maradona

El segundo en el listado es el astro trasandino Diego Maradona, quien marcó un antes y después en el Napoli, pero también en las Copas Mundiales, ya que disputó 4 ediciones (1982, 1986, 1990 y 1994), siendo la más recordada la de México 86′, donde marcó el recordado gol con la mano, considerado ‘La Mano de Dios’.

Las grandes actuaciones del ‘Barrilete Cósmico’, en tierras aztecas, llevan a determinar a PlayRatings que el Napoli, le hubiese costado unos 305 millones de la divisa británica, el fichaje de la leyenda argentina.

Quienes completarían los primeros lugares del listado, tras estos dos grandes jugadores, serían Michel Platini con 296 millones, Christian Vieri con la misma cantidad, seguidos por Marco Van Basten con 291 millones y Gabriel Batistuta en 249 millones.