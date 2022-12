Revela el misterio: Lewandowski aclara tensa conversación con Messi tras duelo de Argentina-Polonia

El delantero polaco Robert Lewandowski, aclaró el misterio de la tensa conversación que tuvo con Lionel Messi, tras la victoria de la 'Albiceleste' ante Polonia, que los clasificó como líder del Grupo C en el mundial de Qatar.

Argentina consiguió la agónica clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar con la victoria ante Polonia por 2 a 0, que les otorgó el liderato del Grupo C en Medio Oriente.

En el trámite del compromiso, la ‘Albiceleste’ fue el claro dominador del encuentro ante los europeos, pero en cancha, se vivió un duelo aparte entre Robert Lewandowski y Lionel Messi, que protagonizaron un capítulo más en su rivalidad, tras una pegajosa marca del polaco, que no le gustó nada al trasandino.

Posterior a la jugada, la ‘Pulga’ no le respondió el saludo al actual atacante ‘Azulgrana’, algo que fue muy comentado tras el compromiso, donde volvieron a protagonizar un episodio, un tanto más amigable entre ambos luego del pitazo final.

Luego de la clasificación de ambos, habló Messi y comunicó que no divulgaría lo conversado con el delantero, al manifestar que “no pasa nada, nada. Él no habla español… y me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario”.

“De mí no va a salir algo de la intimidad”, señaló el crack argentino.

Lewandowski revela el misterio

Sin embargo, quien señaló lo conversado, fue el actual delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, quien en conversación con el medio Bild, reveló: “Hablamos un poco y fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo”.

Luego, conversó acerca del áspero momento tras la falta cometida a Lionel Messi, donde manifestó: “Eso fue muy raro, sí: yo estaba en el centro del campo defendiendo, pero sabía que tenía que ayudar al equipo“.

Sin duda, conversaciones que evidencian un nuevo episodio de la rivalidad que tienen ambos excelsos goleadores. Lo cierto es que los dos están clasificados a la etapa de los 16 mejores en donde Argentina enfrentará a Australia y Polonia se medirá ante Francia.