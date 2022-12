Lindo gesto: Messi terminó cediendo a compañero premio al MVP del duelo Argentina vs Polonia

El delantero Lionel Messi decidió ceder su premio a mejor jugador del partido (MVP) entre Argentina y Polonia, duelo por el Grupo C del Mundial de Qatar que terminó con triunfo ‘albiceleste’ por 2-0 en el Estadio 974, en Doha.

La Pulga fue elegido por la FIFA como el mejor del cruce que le dio al combinado que dirige Lionel Scaloni el paso a los octavos de final de la Copa del Mundo, como ganador de su zona. Ahora, Argentina chocará con Australia por el boleto a cuartos.

Sin embargo, la estrella del PSG decidió brindarle el premio al mediocampista Alexis Mac Allister, jugador que abrió el camino del triunfo sobre la escuadra encabezada por Robert Lewandowski.

El jugador del Brighton, de la Liga Premier inglesa, colocó el 1-0 en el arranque del segundo lapso con un remate cruzado en el área que superó la estirada del golero polaco Wojciech Szczęsny.

“Messi entregó el premio a Mac Allister para levantarle la moral tras su destacada actuación ante Polonia“, señaló la FIFA en su cuenta oficial de Twitter.

🇦🇷 Lionel Messi was given the MOTM award vs Poland by FIFA,as shown on the official FIFA page.

🏅Messi gave the award to Mac Allister to boost his morale after his outstanding performance vs. Poland.

